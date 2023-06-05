Пенелопа Крус у купальнику знялась у сонячній фотосесії біля басейну

Пенелопа Крус. Фото: instagram.com/xavigordo

Акторка Пенелопа Крус прикрасила обкладинку нового номера французької версії видання Marie Claire. Знаменитість приміряла літні образи у сонячній фотосесії.

Знімками поділився фотограф Заві Гордо на своїй сторінці у Instagram.

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Пенелопа Крус. Фото: instagram.com/xavigordo

Пенелопа Крус. Фото:

instagram.com/penelopecruzoficial/

Пенелопа Крус. Фото:

instagram.com/penelopecruzoficial/

Акторка не часто з’являється на сторінках таблоїдів. Зірка вже багато років щаслива заміжня за актором Хав’єром Бардемом. Секрет її щасливого шлюбу — не змішувати роботу та родину.

"Авжеж, як будь-яка пара ми обговорюємо роботу, персонажів, яких граємо у кіно. Іноді ми ділимося ідеями, але коли справа стосується роботи, ми не одержимі, намагаємося залишити її за дверима дому", — розповіла свого часу Пенелопа.

Акторка зізналася, що материнство сильно вплинуло на неї.

"Коли я була молодша, я бачили себе очима інших, неважливо, позитивно чи негативно. Дуже цінувала думку інших. Але материнство стало для мене найважливішою місією життя, і це те, в чому я хочу бути кращою, — ділиться Пенелопа, — у мої 20, я забагато працювала, могла зірватися посеред ночі та відповідати на листи. Та з годом навчилася терпінню, відпочинку та тиші, те що надзвичайно ціную зараз".

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