Пенелопа Крус в купальнике снялась в солнечной фотосессии у бассейна

Пенелопа Крус снялась в солнечной фотосессии
Актриса Пенелопа Крус украсила обложку нового номера французской версии издания Marie Claire. Знаменитость примеряла летние образы в солнечной фотосессии.
Снимками поделился фотограф Зави Гордо на своей странице в Instagram.
На фото Пенелопа показывает роскошную физическую форму в купальнике. Также звезда примеряла стильный наряд у бассейна.
Актриса не часто появляется на страницах таблоидов. Звезда уже много лет счастлива замужем за актером Хавьером Бардемом. Секрет ее счастливого брака — не смешивать работу и семью.
"Конечно, как любая пара мы обсуждаем работу, персонажей, которых играем в кино. Иногда мы делимся идеями, но когда дело касается работы, мы не одержимы, пытаемся оставить ее за дверью дома", — рассказала в свое время Пенелопа.
Актриса призналась, что материнство сильно повлияло на нее.
"Когда я была младше, я видели себя глазами других, неважно, положительно или отрицательно. Очень ценила мнение других. Но материнство стало для меня важнейшей миссией жизни, и это то, в чем я хочу быть лучше, — делится Пенелопа, — в мои 20, я слишком много работала, могла сорваться посреди ночи и отвечать на письма. Но со временем научилась терпению, отдыху и тишине, то что очень ценю сейчас".
Ранее певица Мел Би вспомнила старые времена. Участница Spice Girls снялась в фотосессии в самом нижнем.
Сын супермодели 90-х Синди Кроуфорд Пресли Гербер пошел по ее стопам. Парень появился на обложке модного журнала.