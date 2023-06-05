Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Пенелопа Крус снялась в солнечной фотосессии arrow

Пенелопа Крус снялась в солнечной фотосессии

5 июня 2023 16:54
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Пенелопа Крус в купальнике снялась в солнечной фотосессии у бассейна
Пенелопа КРУС. Фото: instagram.com/xavigordo
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Пенелопа Крус украсила обложку нового номера французской версии издания Marie Claire. Знаменитость примеряла летние образы в солнечной фотосессии.

Снимками поделился фотограф Зави Гордо на своей странице в Instagram.

Читайте также:

На фото Пенелопа показывает роскошную физическую форму в купальнике. Также звезда примеряла стильный наряд у бассейна.

 

Пенелопа КРУС. Фото: instagram.com/xavigordo
Пенелопа КРУС. Фото:
instagram.com/penelopecruzoficial/
Пенелопа КРУС. Фото:
instagram.com/penelopecruzoficial/

Актриса не часто появляется на страницах таблоидов. Звезда уже много лет счастлива замужем за актером Хавьером Бардемом. Секрет ее счастливого брака — не смешивать работу и семью.

"Конечно, как любая пара мы обсуждаем работу, персонажей, которых играем в кино. Иногда мы делимся идеями, но когда дело касается работы, мы не одержимы, пытаемся оставить ее за дверью дома", — рассказала в свое время Пенелопа.

Актриса призналась, что материнство сильно повлияло на нее.

"Когда я была младше, я видели себя глазами других, неважно, положительно или отрицательно. Очень ценила мнение других. Но материнство стало для меня важнейшей миссией жизни, и это то, в чем я хочу быть лучше, — делится Пенелопа, — в мои 20, я слишком много работала, могла сорваться посреди ночи и отвечать на письма. Но со временем научилась терпению, отдыху и тишине, то что очень ценю сейчас".

Ранее певица Мел Би вспомнила старые времена. Участница Spice Girls снялась в фотосессии в самом нижнем.

Сын супермодели 90-х Синди Кроуфорд Пресли Гербер пошел по ее стопам. Парень появился на обложке модного журнала.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас