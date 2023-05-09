Перед стартом "Евровидения" группа TVORCHI представила мощное социальное видео

Группа TVORCHI. Фото: Instagram/tvorchi_official

Недавно, группа TVORCHI, представляющая Украину на "Евровидении-2023", посетила официальное открытие песенного конкурса. Джеффри Кенни и Андрей Гуцуляк рассказали о войне и украинских детях. А теперь показали видео, в котором обратились к мировому сообществу.

Оно доступно в социальных сетях группы TVORCHI.

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В видео показана мощь, красота и несокрушимость Украины. Джеффри и Андрей попросили мир открыть свои сердца для украинцев и поддержать нас в борьбе с оккупантами.

"Как бы сильны ни были слова, их не бывает достаточно для того, чтобы по-настоящему почувствовать. Мы чувствуем сердцем. Любовь и боль, отчаяние и надежда, ужас и красота — это все способно вместить одно человеческое сердце. Представьте только, на что тогда способны наши сердца вместе", — обратилась группа TVORCHI к миру накануне старта 67-го "Евровидения".

Одними из первых публикацию группы TVORCHI оценили телеведущая Екатерина Осадчая, певец Alekseev, исполнительницы alyona alyona и Алина Паш.

Напомним, ранее мы писали, что шеф-повар Евгений Клопотенко кормит борщом звезд и фанатов "Евровидения" в Ливерпуле. Также мы рассказывали, какие страны выступают сегодня в первом полуфинале "Евровидения-2023".