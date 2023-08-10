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Гонки с Орландо Блумом, украинский ужастик и французские ленты: кинопремьеры недели

10 августа 2023 20:45
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Гонки с Орландо Блумом, украинский ужастик и французские ленты: кинопремьеры недели
Кадр из фильма "Гран Туризмо". Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

На этой неделе в украинский кинопрокат выходят семь новых фильмов. Среди них, в частности, украинский фильм ужасов "Вересень" и американская приключенческая драма "Гран Туризмо" с Орландо Блумом в главной роли".

Новини.LIVE расскажет интересные факты о киноновинках.

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Гран Туризмо (США)

Сюжет ленты основан на реальных событиях. Янн Марденборо стал третьим и самым молодым победителем Академии GT. Тренировка геймеров, которые могли бы стать профессиональными автогонщиками, происходила в рамках телепередачи, транслировавшейся с 2008 по 2016 годы.

В настоящее время Янн действующий профессиональный гонщик. Идея снять о нем фильм возникла еще в 2013 году. Режиссурой фильма занимался Нил Бломкамп, а в кадре работали Орландо Блум, Дэвид Гарбор, Арчи Мадекве, Джимон Гонсу.

Вересень (Украина)

Фильм ужасов начали снимать более 10 лет назад. В 2012 году он принял участие в питчинге Госкино. Заявленный бюджет на тот момент составлял 1,8 млн евро. Первоначальное название фильма "Путь мертвеца" впоследствии заменили. Сами создатели фильма характеризуют его жанр как постмодерн и трэш-арт.

Кроме Николая Вересня, в фильме можно увидеть Леся Подервянского и Мирослава Кувалдина. Последний, известный в 1990-х лидер группы "The ВЙО", последние годы писал песни для многих украинских исполнителей, а с началом полномасштабного вторжения защищает нашу страну с оружием в руках.

Фаранг (Франция)

Боевик снял режиссер Ксавье Жан (сериал "Банды Лондона") по сценарию, написанному им в соавторстве с Гийомом Леманом и Магали Росситто. По сюжету, отбывая наказание в тюрьме, Сэм (Насим Си Ахмед) демонстрировал образцовое поведение. Он очень хотел вернуться к нормальной жизни, и ему это удалось. Сразу после освобождения он переехал в Таиланд и поселился на побережье.

Через пять лет мужчина полностью наладил свой быт и жил счастливой семейной жизнью, однако для многих так и остался чужаком. К сожалению, у некоторых были плохие планы на его дальнейшую судьбу. Местный криминальный авторитет нападает на Сэма на виду у его семьи.

Жених с all inclusive (Франция)

Комедию снял Дэни Бун. Он сам занимался написанием сценария, занял кресло режиссера и сыграл главную роль. Источником вдохновения стала встреча Буна с сотрудником гостиницы. Тот рассказал, что его родители познакомились в этом отеле, он здесь родился и как только исполнилось 18 лет начал работать. Фильм снимался в мае 2022 года во Франции, Бельгии и Италии.

Другие премьеры недели

Раньше мы писали, какие фильмы вышли в украинский прокат на прошлой неделе. Также мы рассказывали, что суперхит "Барби" собрал пол миллиарда долларов за менее чем неделю проката.

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