Продюсери назвали ціну одного епізоду шоу "Голос країни" до повномасштабної війни

Зіркові тренери проєкту "Голос країни-13". Фото: 1+1

На початку вересня стартував європейський сезон шоу "Голос країни-13". Вперше за історію проєкту його знімають за кордоном, у Варшаві, в співпраці з польськими фахівцями.

Видання Forbes UA повідомило, у скільки обходилося виробництво одного епізоду шоу.

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За словами керівника телевізійного бізнесу 1+1 media та генерального продюсера телеканалу "1+1" Максима Кривицького, вартість виробництва одного епізоду українського шоу до повномасштабної війни становила понад 150 тисяч євро.

"Наразі жоден український канал забезпечити таких бюджетів не може. Польська сторона взяла на себе більшу частину витрат у створенні 13-го сезону, а саме — виробничі й логістичні. Завдяки TVP (польський телеканал. — Ред.) ми отримали цей проєкт за допустимою для нас вартістю", — розповів він.

Бюджет виробництва шоу в Польщі Кривицький не розкриває. Каже — комерційна таємниця.

Виробництво шоу за кордоном

У США, наприклад, залежно від мережі та контенту, бюджет о реаліті-шоу може коливатися від 100 тисяч доларів до понад 500 тисяч за епізод.

Однак для великого студійного шоу на кшталт "Танці з зірками" або American Idol епізод може коштувати понад мільйон доларів.

На ціну епізоду у Великій Британії та США впливає гонорар танцівників і зірок. У США за тиждень на "Танцях з зірками" професійним танцюристам платять від 8000 до 16 тисяч доларів, а зіркам — ще більше.

Нагадаємо, раніше ми писали, що переможець "Голосу країни-11" Сергій Лазановський (RIDNYI) представив кліп про цінності життя. Також ми розповідали, про учасників шоу "Голос країни-13" у лавах ЗСУ.