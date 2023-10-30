Победитель "Голоса країни-13" услыхал речью о погибших собратьях

Победитель "Голоса країни-13" растрогал речью о погибших товарищах
25-летний военный, воевавший под Бахмутом, Михаил Панчишин с позывным Ptashkin стал победителем шоу "Голос країни-13". В финале проекта он сказал, что "сегодня победили ВСУ", ведь второе место занял действующий военнослужащий, защитник Украины Юрий Городецкий.
Об этом говорится на официальном YouTube канале "Голос країни".
Воин ВСУ стал лучшим певцом страны
Ptashkin после победы вспомнил своих собратьев. В суперфинале Панчишин исполнил авторский хит под названием "Невідомий герой". Песню он посвятил своим собратьям, большинство из которых погибли.
"Как бы то ни было, победили ВСУ. Шнайдер, я обещал, что о наших пацанах не забудут: Прапор, Грошик, Кост…Следующая песня написана о них и о наших ребятах. Я буду дальше нести славу и буду дальше идти этот путь. Спасибо Артему большое. Хочу передать привет всем "Боевым Бобрам", — сказал Панчишин, поблагодарив воего наставника Артема Пивоварова.
За звание главного вокалиста страны боролись 8 участников. Все вырученные средства от голосования направлены в Национальный реабилитационный центр "Незламні", где проходят лечение украинские дети, получившие ожоги в результате полномасштабного вторжения.
Напомним, песни финалиста "Голосу Країни" нашли на российском стриминговом ресурсе.
Ранее продюсеры назвали цену одного эпизода шоу "Голос країни" до полномасштабной войны.
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