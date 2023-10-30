Победитель "Голоса країни-13" услыхал речью о погибших собратьях

Победитель "Голоса країни-13" Михаил Панчишин с позывным Ptashkin. Фото: скріншот

25-летний военный, воевавший под Бахмутом, Михаил Панчишин с позывным Ptashkin стал победителем шоу "Голос країни-13". В финале проекта он сказал, что "сегодня победили ВСУ", ведь второе место занял действующий военнослужащий, защитник Украины Юрий Городецкий.

Об этом говорится на официальном YouTube канале "Голос країни".

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Ptashkin после победы вспомнил своих собратьев. В суперфинале Панчишин исполнил авторский хит под названием "Невідомий герой". Песню он посвятил своим собратьям, большинство из которых погибли.

"Как бы то ни было, победили ВСУ. Шнайдер, я обещал, что о наших пацанах не забудут: Прапор, Грошик, Кост…Следующая песня написана о них и о наших ребятах. Я буду дальше нести славу и буду дальше идти этот путь. Спасибо Артему большое. Хочу передать привет всем "Боевым Бобрам", — сказал Панчишин, поблагодарив воего наставника Артема Пивоварова.

За звание главного вокалиста страны боролись 8 участников. Все вырученные средства от голосования направлены в Национальный реабилитационный центр "Незламні", где проходят лечение украинские дети, получившие ожоги в результате полномасштабного вторжения.

Напомним, песни финалиста "Голосу Країни" нашли на российском стриминговом ресурсе.

Ранее продюсеры назвали цену одного эпизода шоу "Голос країни" до полномасштабной войны.