Переможець "Голосу країни" Лазановський представив кліп про цінності життя

Переможець "Голосу країни" Сергій Лазановський | RIDNYI. Фото: менеджмент артиста

Співак Сергій Лазановський | RIDNYI презентував нову відеороботу "Важливо". Артист закликає пам’ятати про найдорожчих — близьких, коханих та рідних.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артиста.

Читайте також:

"Пісні про буденні цінності — фундамент нашого життя"

За словами переможця проєкту "Голос країни-11", у вирі буденності ми часто забуваємо про елементарні речі: зателефонувати близьким серцю людям та спитати як справи.

"Важливо" за звучанням дуже проста та легка пісня, і при цьому ще і вайбова. Їй притаманний осінній настрій останніх теплих днів. Композицію написала моя музична продюсерка Ірина Батюк і вперше почувши її, я навіть задумався, а чи не почати повноцінний творчий шлях в такому стилі. Трек "Важливо" можна віднести до соул-звучання або ж формату живого бенду. Зізнаюся, що це єдиний мій трек, який я нескінченно слухаю на повторі. Щодо сенсу — ми вирішили, що не вистачає в творчості ось такої життєвої пісні про буденні цінності. Про них також важливо говорити, адже це фундамент нашого життя, особливо зараз — воєнного", — зазначив співак.

Зйомки відеоороботи відбулися у Івано-Франківську. За задумом режисерки Катерини Горіної та Pilots Production, основний меседж був на стилі та простоті картинки. Тому акцент зробили більше на головному герої — Сергію Лазановському та трьох музикантах. За образи відповідала стилістка Ната Садова, яка надала перевагу класичним костюмам.

Як говорить сам співак, для нього ці знімання були одними з найлегших в житті. Локаціями для кліпу став стадіон "Рух", яблуневий сад та комплекс "Клубне містечко".

Переможець "Голосу країни" Сергій Лазановський | RIDNYI. Фото: менеджмент артиста

"Я радий, що цей кліп ми відпрацювали дуже легко. Починаючи з матеріалу, закінчуючи нашим вайбом з музикантами. Ми бачимося дуже рідко і, почувши трек, усі одразу зарядилися. Хлопців не потрібно було морально налаштовувати, всі одразу зрозуміли, що потрібно робити в кадрі. Щодо цікавих моментів — під час зйомок у саду ми не знали, що поруч є корівня. Авжеж, під час зйомок рогату худобу випустили пастися. А вони без проблем гуляють в цьому саду. Ми закінчили раніше, але могли би бути кадри, де ми стоїмо та граємо з музикантами серед корів. Зараз навіть трішки жалкую, що цього не сталося", — пригадує Сергій Лазановський | RIDNYI.

Щодо майбутньої творчості співак наголошує: залюбки б співав треки у подібному стилі, як "Важливо". Проте це більш спокійна музика, якою складно донести вагомі сенси, до прикладу, нагадувати людям, що війна не закінчилася. Тому Сергій Лазановський не відмовляється від воєнної тематики і говорить, що мотиваційні пісні для наших захисників та захисників обов’язково ще будуть в його творчості.

Раніше Віра Брежнєва після тривалого "внутрішнього трауру" представила новий трек.

Нагадаємо, LOBODA влаштувала екстремальні танці на одному з найбільших шосе Києва.