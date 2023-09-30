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Победитель "Голосу країни" Лазановский представил клип о ценностях жизни

30 сентября 2023 12:47
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Победитель "Голоса страны" Лазановский представил клип о ценностях жизни
Победитель "Голоса країни" Сергей Лазановский | RIDNYI. Фото: менеджмент артиста
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певец Сергей Лазановский | RIDNYI представил новую видеоработу "Важливо. Артист призывает помнить о самых дорогих — близких, любимых и родных.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артиста.

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"Песни об обычных ценностях — фундамент нашей жизни"

По словам победителя проекта "Голос країни-11", в водовороте обыденности мы часто забываем об элементарных вещах: позвонить близким сердцу людям и спросить как дела.

 

"Важливо" по звучанию очень простая и легкая песня, и при этом еще и вайбовая. Ей присуще осеннее настроение последних теплых дней. Композицию написала моя музыкальная продюсер Ирина Батюк и впервые услышав ее, я даже задумался, а не начать ли полноценный творческий путь в таком стиле. Трек "Важливо" можно отнести к соул-звучанию или же формату живого бенда. Признаюсь, это единственный мой трек, который я бесконечно слушаю на повторе. Что касается смысла — мы решили, что не хватает в творчестве такой жизненной песни об обыденных ценностях. О них также важно говорить, ведь это фундамент нашей жизни, особенно сейчас — военной", — отметил певец.

Съемки видеоработы прошли в Ивано-Франковске. По замыслу режиссера Екатерины Гориной и Pilots Production основной месседж был в стиле и простоте картинки. Поэтому акцент сделали больше на главном герое — Сергее Лазановском и трех музыкантах. За образы отвечала стилистка Ната Садовая, которая предпочла классические костюмы.

Как говорит сам певец, для него эти съемки были одними из самых легких в жизни. Локациями для клипа стали стадион "Рух", яблоневый сад и комплекс "Клубный городок".

 

Победитель "Голоса країни" Сергей Лазановский | RIDNYI. Фото: менеджмент артиста.
Победитель "Голоса країни" Сергей Лазановский | RIDNYI. Фото: менеджмент артиста

"Я рад, что этот клип мы отработали очень легко. Начиная с материала, заканчивая нашим вайбом с музыкантами. Мы видимся очень редко и, услышав трек, все сразу зарядились. Ребят не нужно было морально настраивать, все сразу поняли, что нужно делать в кадре. По интересным моментам — во время съемок в саду мы не знали, что рядом есть коровник. Конечно, во время съемок рогатый скот выпустили пастись. И они без проблем гуляли в этом саду. Мы окончили раньше, но могли бы быть кадры, где мы стоим и играем с музыкантами среди коров. Сейчас даже немного сожалею, что этого не произошло",  вспоминает Сергей Лазановский | RIDNYI.

Относительно будущего творчества певец отмечает: охотно бы пел треки в подобном стиле, как "Важливо". Однако это более спокойная музыка, которой сложно донести веские смыслы, например, напоминать людям, что война не закончилась. Потому Сергей Лазановский не отказывается от военной тематики и говорит, что мотивационные песни для наших защитниц и защитников обязательно еще будут в его творчестве.

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