Віра Брежнєва після тривалого "внутрішнього трауру" представила новий трек
Співачка Віра Брежнєва нещодавно повернулася до Києва та презентувала нову композицію. Трек вийшов запальним та знаковим для артистки.
Про це стало відомо із соціальних мереж співачки.
Перша пісня з нового альбому
Пісня "Дякую" — це перший сингл з однойменного міні-альбому VERA, до якого увійшло 6 пісень-висловлювань, співавтором яких стала співачка. EP народився після того, як VERA зробила практику вдячності та щодня протягом 108 днів записувала 108 вдячностей людям, відчуттям, підтримці та змінам. Енергія, що народилася в процесі, трансформувалася через мову музики. Зйомки відео проходили на Київському морі з 6 ранку і до комендантської години.
"Дуже довго в мене був внутрішній траур. Всередині була тиша та темрява, не звучала музика, і посмішка, якщо й була, то тільки на обличчі, не в очах і не в душі. Я була в розібраному стані, шукала свої сенси, відповіді на питання, і просто намагалася жити в моменті. Я навчилася не будувати якісь довгострокові плани і бути просто вдячною за те, що у мене є. Саме вдячність почала мене стабілізувати: з розібраного стану я потроху стала вибудовуватись зсередини, почав з'являтися ресурс, а згодом музика всередині знову зазвучала", — поділилася VERA.
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