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Віра Брежнєва після тривалого "внутрішнього трауру" представила новий трек

29 вересня 2023 14:33
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Віра Брежнєва після тривалого "внутрішнього трауру" представила новий трек
Співачка Віра Брежнєва. Фото: instagram.com/ververa/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Віра Брежнєва нещодавно повернулася до Києва та презентувала нову композицію. Трек вийшов запальним та знаковим для артистки.

Про це стало відомо із соціальних мереж співачки.

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Перша пісня з нового альбому

Пісня "Дякую" — це перший сингл з однойменного міні-альбому VERA, до якого увійшло 6 пісень-висловлювань, співавтором яких стала співачка. EP народився після того, як VERA зробила практику вдячності та щодня протягом 108 днів записувала 108 вдячностей людям, відчуттям, підтримці та змінам. Енергія, що народилася в процесі, трансформувалася через мову музики. Зйомки відео проходили на Київському морі з 6 ранку і до комендантської години.

 

"Дуже довго в мене був внутрішній траур. Всередині була тиша та темрява, не звучала музика, і посмішка, якщо й була, то тільки на обличчі, не в очах і не в душі. Я була в розібраному стані, шукала свої сенси, відповіді на питання, і просто намагалася жити в моменті. Я навчилася не будувати якісь довгострокові плани і бути просто вдячною за те, що у мене є. Саме вдячність почала мене стабілізувати: з розібраного стану я потроху стала вибудовуватись зсередини, почав з'являтися ресурс, а згодом музика всередині знову зазвучала", — поділилася VERA.

Раніше кумири 2000-х NSYNC представили нову пісню.

Нагадаємо, LOBODA влаштувала екстремальні танці на одному з найбільших шосе Києва.

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