Победитель "Евровидения" вышел замуж: фото с ЛГБТК+ свадьбы

Свадьба Дункана Лоренса и Джордана Гарфилда. Фото: Instagram/imjordandemoor

Победитель песенного конкурса "Евровидение-2019" Дункан Лоренс вышел замуж. Избранником представителя Нидерландов стал автор песен Джордан Гарфилд, с которым артист встречался три года.

Соответствующие фото появились в Instagram звезды музыкального конкурса.

Читайте также:

Подробности свадьбы

Звездная парочка устроила громкую свадьбу в Швеции. Для торжеств Дункан и Джордан выбрали замок-отель 17-го века на территории живописного природного заповедника Геринге-Хаммерста в 30 минутах езды от Стокгольма.

Молодожены выбрали черные смокинги, украшенные гипсофилой. Это наиболее популярное цветущее растение в коллекциях из срезанных цветов. Устойчивость изящных белых соцветий как живых, так и сухих, сделала это растение универсальным материалом во флористике.

В сообщении под публикацией Дункан сообщил, что Гарфилд взял его фамилию — Мур.

Локация звездной свадьбы. Фото: Instagram/itsduncanlaurence

Звездную парочку поздравили немало звезд "Евровидения", хотя на саму церемонию Дункан и Джордан пригласили только самых родных. Так, в комментариях свои теплые желания оставил победитель "Евровидения-2014", австрийский певец и драг-квин Кончита Вурст.

Поздравления в комментариях. Скриншот: Instagram/itsduncanlaurence

Напомним, ранее мы писали, что пуэрториканский певец Рики Мартин расстается со своим мужем, сирийско-шведским художником Джваном Йосефом. Также мы рассказывали, что вышедшего замуж участника "Холостячки" захейтили за откровенные поцелуи.