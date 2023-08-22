Победитель "Евровидения" вышел замуж: фото с ЛГБТК+ свадьбы
Победитель песенного конкурса "Евровидение-2019" Дункан Лоренс вышел замуж. Избранником представителя Нидерландов стал автор песен Джордан Гарфилд, с которым артист встречался три года.
Соответствующие фото появились в Instagram звезды музыкального конкурса.
Подробности свадьбы
Звездная парочка устроила громкую свадьбу в Швеции. Для торжеств Дункан и Джордан выбрали замок-отель 17-го века на территории живописного природного заповедника Геринге-Хаммерста в 30 минутах езды от Стокгольма.
Молодожены выбрали черные смокинги, украшенные гипсофилой. Это наиболее популярное цветущее растение в коллекциях из срезанных цветов. Устойчивость изящных белых соцветий как живых, так и сухих, сделала это растение универсальным материалом во флористике.
В сообщении под публикацией Дункан сообщил, что Гарфилд взял его фамилию — Мур.
Звездную парочку поздравили немало звезд "Евровидения", хотя на саму церемонию Дункан и Джордан пригласили только самых родных. Так, в комментариях свои теплые желания оставил победитель "Евровидения-2014", австрийский певец и драг-квин Кончита Вурст.
Напомним, ранее мы писали, что пуэрториканский певец Рики Мартин расстается со своим мужем, сирийско-шведским художником Джваном Йосефом. Также мы рассказывали, что вышедшего замуж участника "Холостячки" захейтили за откровенные поцелуи.