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Победитель шоу "Голос країни" из команды Дорофеевой представил новый клип

3 июля 2023 14:16
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Победитель шоу "Голос країни" из команды Дорофеевой представил новый клип
Певец Сергей Лазановский. Фото: менеджмент артиста
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Победитель 11-го сезона талант-шоу "Голос країни" Сергей Лазановский, который выступает под псевдонимом RIDNYI презентовал новый зажигательный трек "Будз" и клип на нее. Хотя релиз планировался еще в начале прошлого года.

Видео доступно для просмотра на YouTube-канале Лазановского.

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Именно с демоверсии этой песни Лазановски начал сотрудничество со своей командой авторов. Релиз трека планировался на март прошлого года, однако из-за полномасштабной войны релиз был отложен. Как и видеоработа — ее было решено оставить на другие времена, а сейчас выпустить mood video.

"Честно, никогда бы не подумал, что когда-нибудь буду петь трек, посвященный сыру, который производится в Карпатах на долинах. Я считаю, что это достаточно символично, учитывая, что я из Ивано-Франковской области. Трек наполнен карпатскими мотивами и изрядно зажигает публику. Поэтому было решено вернуть ее на концерты и уже мы созрели до официального выпуска. Думаю, что такие треки сейчас нужны аудитории. Смеемся, поем и не сдаемся врагу", — прокомментировал премьеру певец.

Съемки предыдущей видеоработы проходили летом 2021 года почти сразу после победы Лазановского в "Голосі країни-11".

Напомним, ранее мы писали, что защитник Украины Назар Грабарь снялся в клипе новой версии хита "8 колір" группы "Моторолла". Также мы рассказывали, что финалистка шоу "Голос країни" Марта Липчей представила песню о духе украинцев.

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