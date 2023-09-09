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Победитель "Танцев со звездами" расскажет правду о своей жизни в собственном шоу

9 сентября 2023 11:45
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Победитель "Танцев со звездами" расскажет правду о своей жизни в собственном шоу
Танцовщик Женя Кот. Фото: менеджмент певца
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Хореограф-постановщик, победитель проекта "Танцы со звездами" Евгений Кот отправляется в тур по Украине. Танцовщик едет по городам страны с авторским танцевальным шоу "Танцюй зі мною, Україно".

Об этом Новости.LIVE сообщил менеджмент певца.

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Сенсационные признания

Долгожданный проект, подготовка к которому длилась четыре месяца, увидят зрители в каждой части Украины. В шоу принимают участие топовые танцовщики самых известных перфомансов Украины.

Впервые на одной сцене с Евгением Котом будет выступать его жена, четырехкратная чемпионка мира по танцу на пилоне, мастер спорта по художественной и эстетической гимнастике Наталья Татаринцева.

 

Танцовщик Женя Кот с женой. Фото: менеджмент певца
Танцовщик Женя Кот с женой. Фото: менеджмент певца

"Танцюй зі мною, Україно" — хореографический сторителинг Евгения Кота, который погрузит зрителя в историю его жизни, которую до сих пор никто не слышал. Зрителя будут ждать сенсационные признания.

"Для меня это особый тур, ведь я впервые организую личное шоу такого масштаба. Расскажу зрителям правду о своей жизни, истории, которые до сих пор никем не были услышаны. В это тяжелое для страны время мы должны быть честными перед самими собой и все без исключения открытыми друг перед другом. Шоу именно об этом. О наших переживаниях, о надежде и вере в будущее страны. И обязательно о победе", — рассказывает Евгений Кот.

Шоу будет состоять из трех блоков: "Танцуй", "Со мной", "Украина", в каждом из которых зрители откроют для себя глубокие смыслы. Особый блок будет посвящен украинским традициям, культуре и нашей самоидентификации.

Благотворительный тур проедет по стране в поддержку гуманитарного проекта "Safe&Smart" Фонда Сергея Притулы по реконструкции и оборудованию школьных укрытий на деоккупированных территориях.

Напомним, ранее мы писали, что бэквокалистка Джамалы пришла на "Голос країни".

Также мы показали выступления всех участников первого эпизода шоу "Голос країни-13".

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