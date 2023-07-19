Победительница "Евровидения-2023" в невероятных образах украсила страницы Vogue

Певица Loreen. Фото: Vogue Arabia

В этом году певица Loreen стала во второй раз победительницей песенного конкурса "Евровидение". Артистка в ярких образах снялась в фотосессии для известного глянца.

Об этом говорится в Instagram издания Vogue Arabia.

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Певица Loreen позировала для специальной цифровой обложки нового выпуска Vogue Arabia. В мае артистка во второй раз выиграла конкурс "Евровидение" с песней "Tattoo".

Певица Loreen. Фото: Vogue Arabia

Певица Loreen. Фото: Vogue Arabia

Певица Loreen. Фото: Vogue Arabia

Певица Loreen. Фото: Vogue Arabia

Певица Loreen. Фото: Vogue Arabia

Певица Loreen. Фото: Vogue Arabia

Певица Loreen. Фото: Vogue Arabia

Певица Loreen. Фото: Vogue Arabia

"Вы можете сказать, когда я выиграла, я была очень удивлена. Я была на таком духовном уровне, что победа или поражение для меня не важны. Важно общаться с людьми, создавать что-то. Когда вы вкладываете свою энергию, песня становится чем-то другим. Когда я иду в студию, я говорю: "Не давайте мне никаких советов, не говорите, что делать". Я не знаю, что я собираюсь делать, но я знаю, что это уже во мне", — говорит Loreen о своем интуитивном процессе создания треков, таких как "Euphoria" и "Tattoo", которые ранее выигрывали в конкурсе.

Кстати, певица была подмечена в скандале. Loreen стала единственной участницей, отказавшейся подписать украинский флаг. Также звезда вела себя отстраненно по отношению к другим музыкантам.

Напомним, 13 мая состоялся финал песенного конкурса "Евровидение 2023".

Ранее певица Кончита Вурст, обычно поражающая яркими образами, снова ошеломила изменениями во внешности.