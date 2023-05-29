Победительница Евровидения-2023 отказалась помочь Украине

Победительница Евровидения-2023 певица Лорин. Фото: instagram.com/loreenofficial

Победительница песенного конкурса Евровидения-2023 певица Лорин стала единственной участницей, отказавшейся подписать украинский флаг. Так же звезда вела себя отстраненно по отношению к другим музыкантам.

Об этом пишет OBOZREVATEL.

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Многие участники песенного конкурса присоединились к помощи Украине. Флаг, который отказалась подписать Лорин, планируют разыграть на благотворительном аукционе.

"Лорин, пожалуй, единственная участница из всех, с которой особого контакта у нас не было. Она держалась в стороне от всех, и единственная, кто отказала подписать знамя, которое мы просили подписать участников, чтобы потом разыграть его на благотворительном аукционе в поддержку Украины. Зато свои подписи на флагах оставили Финляндия, Италия, Испания, Литва, Франция и другие", — рассказали в команде TVORCHI.

О хейте

Другие участники Евровидения-2023 с теплом отреагировали на возможность приобщиться к благотворительному аукциону. Украинцы также отметили, что чувствовали поддержку за кулисами шоу.

"Чего не скажешь о еврофанах, которые откровенно хейтили нас и Украину от самого Нацотбора до финала конкурса. На своем внутреннем голосовании, где голосовали еврофаны каждой страны, они поставили нас на последнее место. Это была месть за прошлогоднюю победу Украины, которая по их мнению, было незаслуженной. За период подготовки мы прочитали множество комментариев, где они обвиняли нас в том, что к Украине особое внимание и что "Украина вновь выиграет из-за войны". В одной из стран даже бойкотировали наше выступление", — говорится в комментарии.

Кстати, уже на пресс-конференции после победы Лорин высказалась об Украине, где, по ее словам, много раз бывала.

Напомним, представители Украины на конкурсе "Евровидение-2023", группа TVORCHI, объявили сразу о двух благотворительных розыгрышах, чтобы собрать средства через фандрайзинговую платформу UNITED24 на приобретение инкубаторов интенсивной терапии для детей.

Ранее ведущий Тимур Мирошниченко, возвращаясь с Евровидения попал в неприятную ситуацию. На польско-украинской границе ему с женой Инной пришлось заплатить штраф.