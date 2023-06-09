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Победительница "Евровидения" Loreen украсила обложку легендарного глянца

9 июня 2023 12:48
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Переможниця "Євробачення" Loreen прикрасила обкладинку легендарного глянцю
Співачка Loreen. Фото: instagram.com/rollingstoneuk/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

В этом году певица Loreen стала снова победительницей песенного конкурса "Евровидение". Звезда стала главной героиней выпуска легендарного британского глянца.

Об этом говорится в Instagram издания Rolling Stone.

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Певица Loreen в ярком образе снялась для журнала в фотосессии. Артистка также в откровенном интервью поговорила не только о музыке, но и о своей бисексуальности.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by AZA (@azazelc)

 

"Первая женщина, выигравшая "Евровидение" дважды, именно поэтому Loreen войдет в историю музыки", — говорится в подписи к съемке.

Для фотосессии певица примерила откровенный наряд, который во всей красе демонстрировал ее подтянутое тело, а также яркий макияж и неординарный маникюр.

Ранее звезда говорила, что многие сфокусированы на сексе и сексуальности. Она же уверяет, что любовь там, где ты ее найдешь.

"Если кто-то меня спросит, что такое свобода, что такое чувствовать себя свободным, это значит, делать, то, что тебе нравится, проявлять себя как хочется: говорить, одеваться. Не думать, что скажут другие", — поделилась с изданием певица.

Напомним, 13 мая состоялся финал песенного конкурса "Евровидение 2023". Победу одержала певица Loreen. Она уже второй раз завоевывает европейский трофей.

Ранее певица Кончита Вурст, обычно поражающая яркими образами, снова ошеломила изменениями во внешности.

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