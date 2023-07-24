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Победительница "Евровидения" снялась в фотосессии с травести-дивой

24 июля 2023 08:52
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Победительница "Евровидения" снялась в фотосессии с травести-девой
Певица Loreen с Даккотой Шиффер. Фото: instagram.com/marieclaireuk/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

В этом году певица Loreen во второй раз стала победительницей песенного конкурса "Евровидение". Звезда в компании травести-дивы Даккоты Шиффер снялась в яркой фотосессии для глянца Marie Claire.

Певица поделилась фотографиями в своем Instagram.

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Бесстрашная Loreen

По словам Loreen, иногда мы просто не знаем, насколько мы велики и на что способны. Мы все творцы, и нам нужно понять силу, которую мы имеем в себе. Шведская певица и автор песен привлекла снова внимание поклонников к представителям ЛГБТК+. Сообщество она называет своим величайшим источником вдохновения.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Marie Claire UK (@marieclaireuk)

Звезда рассказала, как борется со страхом.

"Я поняла, что большая часть страха — это иллюзия. То, как я справляюсь со страхом — я не принимаю его. Я знаю, что он есть, я чувствую это, я вижу, но я не разрешаю ему контролировать свою жизнь, я боялась стоять на сцене, и что я сделала? Я поставила себя в такую жестокую ситуацию. Можете представить себе страх стоять перед миллионами людей? Это был мой самый трудный опыт. Я знала, что это будет непросто, и так было на протяжении всего выступления — но я знала, что это необходимо, поэтому я это сделала. И после этого страх не прошел полностью, но я шла шаг за шагом", — рассказала артистка.

Звезда призналась, что искренне верит, что это испытание, которое дает жизнь. Если хочешь почувствовать свободу в себе, придется пройти через эти вещи — это почти как закон природы.

 

Певица Loreen и Даккот Шиффер. Фото: instagram.com/marieclaireuk/

 

Певица Loreen. Фото: instagram.com/marieclaireuk/

"Я пыталась это обойти, я пробовала все, но это то, как вы с этим справляетесь. И позвольте мне сказать вам, оно того стоит. Иногда мы просто не знаем, насколько мы прекрасны и на что способны, и нам нужно понять силу, которую мы имеем в себе", — убеждена Loreen.

В креативной фотосессии Loreen снялась вместе с британской травести-дивой Даккотой Шиффер.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Marie Claire UK (@marieclaireuk)

Напомним, 13 мая состоялся финал песенного конкурса "Евровидение 2023".

Ранее певица Кончита Вурст, обычно поражающая яркими образами, снова ошеломила переменами во внешности.

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