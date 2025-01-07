Інна Бєлєнь оголила ніжки та декольте — фото

Волонтерка Інна Бєлєнь. Фото: instagram.com/innka_belen/

Переможниця "Холостяка" та волонтерка Інна Бєлєнь поділилася із шанувальниками гарячими кадрами. Дівчина оголила стрункі ніжки та декольте у спокусливому образі в рожевому хутрі.

Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Дівчина приміряла кілька нарядів. Волонтерка позувала перед камерою у ванні в атласній ультракороткій рожевій сукні та туфлях з пір'ям. На інших кадрах Інна показалась на сходах в білизні та екошубі рожевого кольору.

Дівчина доповнила свій образ об'ємними локонами та яскравим макіяжем в рожевих відтінках.

Інна Бєлєнь. Фото: instagram.com/innka_belen/

Інна Бєлєнь в ніжному образі. Фото: instagram.com/innka_belen/

Інна Бєлєнь в хутрі. Фото: instagram.com/innka_belen/

Інна Бєлєнь на підборах. Фото: instagram.com/innka_belen/

Інна Бєлєнь показала стрункі ніжки. Фото: instagram.com/innka_belen/

Шанувальники у захваті від нових фото Інни. Деякі користувачі порівняли дівчину із легендарною Мерлін Монро.

"Ніжна кішечка".

"Як ніжно і витончено".

"Прям як Мерлін Монро. Дуже гарна".

Коментарі під публікацією Інни Бєлєнь. Фото: instagram.com/innka_belen/

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