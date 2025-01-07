Інна Бєлєнь оголила ніжки та декольте — фото

Переможниця "Холостяка" показалась в короткій сукні та хутрі
Переможниця "Холостяка" та волонтерка Інна Бєлєнь поділилася із шанувальниками гарячими кадрами. Дівчина оголила стрункі ніжки та декольте у спокусливому образі в рожевому хутрі.
Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Інна Бєлєнь в новому образі
Дівчина приміряла кілька нарядів. Волонтерка позувала перед камерою у ванні в атласній ультракороткій рожевій сукні та туфлях з пір'ям. На інших кадрах Інна показалась на сходах в білизні та екошубі рожевого кольору.
Дівчина доповнила свій образ об'ємними локонами та яскравим макіяжем в рожевих відтінках.
Шанувальники у захваті від нових фото Інни. Деякі користувачі порівняли дівчину із легендарною Мерлін Монро.
"Ніжна кішечка".
"Як ніжно і витончено".
"Прям як Мерлін Монро. Дуже гарна".
Нагадаємо, ветеран Олександр Терен зізнався, що його відлякує в дівчатах. Також Олександр Терен зізнався, чи мав секс під час знімання шоу.
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