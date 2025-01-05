ТОП-6 книг від Олександра Терена

Терен порадив книги, які варто прочитати кожному
Ветеран Олександр Терен, який став головним героєм реаліті про кохання "Холостяк", поділився із шанувальниками підбіркою книг. Захисник порадив українцям, як цікавіше проводити дозвілля.
Про це зірка розповів у дописі в Instagram.
"Холодний Яр" Юрій Горліс-Горський
У романі описані події, що відбувалися протягом 1918-1922 рр. у Холодноярській Республіці — осередку українського повстанського руху проти загарбників (німецьких окупантів та російських "білих" і "червоних" інтервентів). Книга розповідає про незламних духом українців, які можуть успішно боротися з незрівнянно сильнішим ворогом.
"Книга, яку має прочитати кожен українець", — підкреслив Терен.
"Чорний ворон. Залишенець" Василь Шкляр
Автор розповідає читачам про боротьбу українських повстанців проти радянської окупації наприкінці радянсько-української війни 1917-1922 рр. Головний герой роману, один з останніх отаманів Холодного Яру, "залишенець" Чорний Ворон — обдарований військовий керівник, боєць, месник, закоханий у таємничу жінку на ім'я Тіна.
"Волинь" Улас Самчук
У книзі розповідається про життя волинського селянства на початку XX століття. В трилогії письменник змалював понад 450 персонажів. У книзі змальовано історію українського роду Довбенків.
"Племʼя" Себастьян Юнгер
Книга розповідає про те, чому люди з давніх-давен об'єднуються в суспільні групи. У книзі підіймається важлива тема прийняття ветеранів в суспільстві та розповідається про те, що переживають військові після поранення.
"Тореадори з Васюківки" Всеволод Нестайко
Дитяча гумористична книга про пригоди простих школярів із села Васюківка — Павлуші Завгороднього та Яви Реня. Головні герої хочуть стати знаменитими. Хлопці намагалися стати тореадорами, зловити іноземних шпигунів зі свого села, підкорити Київ та багато іншого.
"Я, Паштєт і армія" Андрій Кузьменко (Кузьма Скрябін)
Покійний Кузьма Скрябін розповів у ній про свого армійського друга Кузьму Паштєта (Сергія Павлова), який потрапив в армію через проблеми з деканом в університеті, де Сергій був кандидатом біологічних наук. Терен підкреслив, що це його перша книга, з якої він сміявся уголос.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в дружбу холостяка Терена та співака Дмитра Монатіка повірили не всі фанати шоу. Також Олександр Терен зізнався, чи мав секс під час знімання шоу.
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