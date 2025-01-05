ТОП-6 книг від Олександра Терена

Ветеран Олександр Терен. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/

Ветеран Олександр Терен, який став головним героєм реаліті про кохання "Холостяк", поділився із шанувальниками підбіркою книг. Захисник порадив українцям, як цікавіше проводити дозвілля.

Про це зірка розповів у дописі в Instagram.

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"Холодний Яр" Юрій Горліс-Горський

У романі описані події, що відбувалися протягом 1918-1922 рр. у Холодноярській Республіці — осередку українського повстанського руху проти загарбників (німецьких окупантів та російських "білих" і "червоних" інтервентів). Книга розповідає про незламних духом українців, які можуть успішно боротися з незрівнянно сильнішим ворогом.

"Книга, яку має прочитати кожен українець", — підкреслив Терен.

"Чорний ворон. Залишенець" Василь Шкляр

Автор розповідає читачам про боротьбу українських повстанців проти радянської окупації наприкінці радянсько-української війни 1917-1922 рр. Головний герой роману, один з останніх отаманів Холодного Яру, "залишенець" Чорний Ворон — обдарований військовий керівник, боєць, месник, закоханий у таємничу жінку на ім'я Тіна.

"Волинь" Улас Самчук

У книзі розповідається про життя волинського селянства на початку XX століття. В трилогії письменник змалював понад 450 персонажів. У книзі змальовано історію українського роду Довбенків.

"Племʼя" Себастьян Юнгер

Книга розповідає про те, чому люди з давніх-давен об'єднуються в суспільні групи. У книзі підіймається важлива тема прийняття ветеранів в суспільстві та розповідається про те, що переживають військові після поранення.

"Тореадори з Васюківки" Всеволод Нестайко

Дитяча гумористична книга про пригоди простих школярів із села Васюківка — Павлуші Завгороднього та Яви Реня. Головні герої хочуть стати знаменитими. Хлопці намагалися стати тореадорами, зловити іноземних шпигунів зі свого села, підкорити Київ та багато іншого.

"Я, Паштєт і армія" Андрій Кузьменко (Кузьма Скрябін)

Покійний Кузьма Скрябін розповів у ній про свого армійського друга Кузьму Паштєта (Сергія Павлова), який потрапив в армію через проблеми з деканом в університеті, де Сергій був кандидатом біологічних наук. Терен підкреслив, що це його перша книга, з якої він сміявся уголос.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в дружбу холостяка Терена та співака Дмитра Монатіка повірили не всі фанати шоу. Також Олександр Терен зізнався, чи мав секс під час знімання шоу.