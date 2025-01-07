Инна Белень обнажила ножки и декольте — фото

Волонтер Инна Белень. Фото: instagram.com/innka_belen/

Победительница "Холостяка" и волонтер Инна Белень поделилась с поклонниками горячими кадрами. Девушка обнажила стройные ножки и декольте в соблазнительном образе в розовом мехе.

Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Девушка примерила несколько нарядов. Волонтер позировала перед камерой в ванне в атласном ультракоротком розовом платье и туфлях с перьями. На других кадрах Инна показалась на лестнице в белье и экошубе розового цвета.

Девушка дополнила свой образ объемными локонами и ярким макияжем в розовых оттенках.

Инна Белень. Фото: instagram.com/innka_belen/

Инна Белень в нежном образе. Фото: instagram.com/innka_belen/

Инна Белень в мехах. Фото: instagram.com/innka_belen/

Инна Белень на каблуках. Фото: instagram.com/innka_belen/

Инна Белень показала стройные ножки. Фото: instagram.com/innka_belen/

Поклонники в восторге от новых фото Инны. Некоторые пользователи сравнили девушку с легендарной Мерлин Монро.

"Нежная кошечка".

"Как нежно и изящно".

"Прям как Мерлин Монро. Очень красивая.

Комментарии под публикацией Инны Белень. Фото: instagram.com/innka_belen/

Напомним, ветеран Александр Терен признался,что его отпугивает в девушках. Также Александр Терен признался, был ли у него секс на проекте.