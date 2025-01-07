Инна Белень обнажила ножки и декольте — фото

Победительница "Холостяка" показалась в коротком платье и мехе
Победительница "Холостяка" и волонтер Инна Белень поделилась с поклонниками горячими кадрами. Девушка обнажила стройные ножки и декольте в соблазнительном образе в розовом мехе.
Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
Инна Белень в новом образе
Девушка примерила несколько нарядов. Волонтер позировала перед камерой в ванне в атласном ультракоротком розовом платье и туфлях с перьями. На других кадрах Инна показалась на лестнице в белье и экошубе розового цвета.
Девушка дополнила свой образ объемными локонами и ярким макияжем в розовых оттенках.
Поклонники в восторге от новых фото Инны. Некоторые пользователи сравнили девушку с легендарной Мерлин Монро.
"Нежная кошечка".
"Как нежно и изящно".
"Прям как Мерлин Монро. Очень красивая.
Напомним, ветеран Александр Терен признался,что его отпугивает в девушках. Также Александр Терен признался, был ли у него секс на проекте.
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