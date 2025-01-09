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Победительница "Холостяка" заговорила о свадьбе с Тереном

9 января 2025 17:55
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Инна Белень призналась, хочет ли выйти замуж за Александра Терена
Победительница шоу "Холостяк" Инна Белень. Фото: скриншот YouTube
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Победительница 13-го сезона романтического реалити "Холостяк"  Инна Белень призналась, планирует ли свадьбу с главным героем шоу Александром Тереном. Девушка объяснила, важно ли для нее зарегистрировать брак.

Об этом она рассказала в интервью Славе Демину.

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Ведущий поинтересовался у Инны, хочет ли она выйти замуж за Александра Терена. Белень призналась, что рассматривает его в роли своего мужа и не исключает, что примет предложение от ветерана.

Инна подчеркнула, что хотела бы официально зарегистрировать брак из-за определенных юридических рисков, однако после первого брака будет более тщательно обдумывать такое решение.

"Все может быть в этой жизни. Я все же за то, что когда люди вдвоем и большая семья, то все же хотелось бы, чтобы все было официально. Это не обязательно про свадьбу, про штамп. Я изучала право юридическое, и это лучше. Не надо потом ничего никому доказывать. Но из-за того, что я уже была в браке, я теперь буду подходить к этому более уравновешенно и более серьезно", — поделилась девушка.

Напомним, ранее мы писали, что победительница первого сезона шоу "Холостяка" Александра Шульгина экстренно эвакуируется из Лос-Анджелеса. Также мы рассказывали, был ли у Александра Терена интим на шоу "Холостяк".

брак шоу Холостяк отношения украинские звезды Александр "Терен" Будько

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18:13 Великобритания и союзники передадут Украине 30 тыс. беспилотников

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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