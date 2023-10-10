Победительница первого сезона "Холостяк" родила девочку в США
Блогерша и победительница шоу "Холостяк" в четвертый раз стала мамой. В понедельник, 9 октября, в США она родила дочь.
Об этом на своей странице в Instagram рассказала сама Александра Шульгина.
Победительница "Холостяка" родила девочку
Известно, что Александра Шульгина рожала в роддоме в Лос-Анджелесе. Четвертая дочь появилась на свет 9 октября. Однако радостным известием со своими подписчиками звезда решила поделиться сегодня.
"Мы планировали с врачом тебя родить 10.10, а ты родилась сама 9! 4200 кг на 38 неделе и 6 днях))) Богатырка! Расти здоровенькая и счастливенькая!", — подписала пост Александра.
Шульгина подчеркнули, что дома девочку ждут сестричка и два братика.
В ответ на это подписчики начали массово поздравлять Александру с рождением дочери.
Напомним, телеведущая Лилия Ребрик беременна третьим ребенком. Этой счастливой новостью звезда поделилась в своих социальных сетях: она опубликовала фото с мужчиной, детьми и животом.
Добавим, Дорофеева показала свой живот на фоне слухов о ее беременности.