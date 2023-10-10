Победительница первого сезона "Холостяк" родила девочку в США

Александра Шульгина с новорожденной девочкой. Фото: alessandra_shulgina\Instagram

Блогерша и победительница шоу "Холостяк" в четвертый раз стала мамой. В понедельник, 9 октября, в США она родила дочь.

Об этом на своей странице в Instagram рассказала сама Александра Шульгина.

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Известно, что Александра Шульгина рожала в роддоме в Лос-Анджелесе. Четвертая дочь появилась на свет 9 октября. Однако радостным известием со своими подписчиками звезда решила поделиться сегодня.

"Мы планировали с врачом тебя родить 10.10, а ты родилась сама 9! 4200 кг на 38 неделе и 6 днях))) Богатырка! Расти здоровенькая и счастливенькая!", — подписала пост Александра.

Шульгина подчеркнули, что дома девочку ждут сестричка и два братика.

Фото: скриншот

В ответ на это подписчики начали массово поздравлять Александру с рождением дочери.

Фото: скриншот

Напомним, телеведущая Лилия Ребрик беременна третьим ребенком. Этой счастливой новостью звезда поделилась в своих социальных сетях: она опубликовала фото с мужчиной, детьми и животом.

Добавим, Дорофеева показала свой живот на фоне слухов о ее беременности.