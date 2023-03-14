Победителя премии "Оскар" прооперировали сразу после церемонии: кто он и что произошло

Победители премии "Оскар" в номинации "Лучшие визуальные эффекты"

Накануне в Лос-Анджелесе состоялась 95-я церемония награждения премии "Оскар", которую вручает американская академия кинематографических искусств и наук. Победу в номинации "Лучшие визуальные эффекты" одержал фильм "Аватар: Путь воды" канадского режиссера Джеймса Кэмерона.

Сразу после премии, один из членов команды, получивший статуэтку на сцене, был госпитализирован, сообщает издание IndieWire.

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По словам представителя Weta FX, компании по производству визуальных эффектов, стоящей за фильмом "Аватар: Путь воды", Эрик Сайндон испытывал сильную боль в течение дня, в который был запланирован "Оскар". В полдень он зарегистрировался в больнице Беверли-Хиллз. После отрицательных результатов теста на аппендицит и камней в почках Сайндон решил все же посетить церемонию награждения с обезболивающими препаратами от своих врачей.

Получив награду за визуальные эффекты, Сайндон почувствовал еще более сильную боль и покинул пресс-центр премии, чтобы вернуться в больницу. Специалисты установили, что Сайндон страдал разрывом тонкой кишки. Они сделали ему срочную операцию. По словам представителя Weta FX, сейчас Эрик находится в удовлетворительном стабильном состоянии.

Эрик Сайндон (третий слева)

Напомним, ранее мы писали, что Леди Гага устремилась на помощь фотографу на дорожке "Оскар-2023", но тот шокировал певицу реакцией. Также мы рассказывали, что режиссер и продюсер Александр Роднянский объяснил, почему Владимиру Зеленскому не дали выступить на премии "Оскар".

Фото: Reuters