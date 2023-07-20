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"Перевзулась, запроданка": українці "постукали по голові" Світлані Лободі

20 липня 2023 15:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Світлана Лобода показала себе у Кривому Розі – реакція українців
Українська співачка Світлана Лобода під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома українська виконавиця та заслужена артистка України Світлана Лобода поділилася новим відеороликом. Популярна артистка показала відео, де можна побачити її у Кривому Розі, та отримала багато критики від своїх підписників.

Відповідним відеороликом Світлана Лобода поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Відомо, що досить довгий час Світлана Лобода жила на території Росії, де успішно будувала власну кар’єру співачки. Ще на початку повномасштабної війни в Україні співачка, яка є заслуженою артисткою України, не думала їхати до рідної країни.

Але згодом вона все ж таки наважилася на це та почала активно виступати в Україні. Світлана Лобода почала писати українські пісні та збирати кошти на допомогу українській армії. Цього разу українська артистка показала себе у Кривому Розі.

"Правда перетворює тишу на поезію, а темряву — на світло.. Нехай осяює ваші серця", — написала під своїм відео Світлана Лобода.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by LOBODA (@lobodaofficial)

Але її підписники не зацінили це та почали критикувати українську виконавицю, залишаючи багато коментарів під її відеороликом з Кривого Рогу.

  • Боже, вони вже з трусів лізуть — навіть на фоні памʼятників знімаються, тільки щоб хліб не втратити. Два роки тому ніхто не думав на фоні памʼятника Шевченку зніматись, а всі кліпи були з Лос-Анджелесу і Маямі. Походу у всіх укр артистів один і той же піарщик з дивними ідеями, щоб спасти репутацію
  • Вже немає той слави, як раніше. Немає мільйонних переглядів кліпів. Згасла суперстар
  • Не гідна звання українки. Запроданка, якій не місце у нас
  • Перевзулась звичайно, патріотка. Дай Боже вам здоров'я, але грошей за концерти на тій стороні стільки вам не платитимуть
Коментарі зі сторінки Світлани Лободи
Коментарі зі сторінки Світлани Лободи. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Світлани Лободи
Коментарі зі сторінки Світлани Лободи. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Світлани Лободи
Коментарі зі сторінки Світлани Лободи. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Світлани Лободи
Коментарі зі сторінки Світлани Лободи. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Світлана Лобода потрапила у скандал під час виступу в Харкові. 

Раніше ми розповідали про те, що популярна артистка Світлана Лобода звернулася до окупантів у новій пісні. 

Також ми повідомляли про те, що заслужена артистка України Світлана Лобода відверто висловилася про російського співака Філіпа Кіркорова.

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