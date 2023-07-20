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"Переобулась, продажная": украинцы "постучали по голове" Светлане Лободе

20 июля 2023 15:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Светлана Лобода показала себя в Кривом Роге – реакция украинцев
Украинская певица Светлана Лобода во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная украинская исполнительница и заслуженная артистка Светлана Лобода поделилась новым видеороликом. Популярная артистка показала видео, где ее можно увидеть в Кривом Роге, и получила много критики от своих подписчиков.

Соответствующим видеороликом Светлана Лобода поделилась на своей странице в Instagram.

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Известно, что довольно долго Светлана Лобода жила на территории России, где успешно строила собственную карьеру певицы. Еще в начале полномасштабной войны в Украине певица, которая является заслуженной артисткой Украины, не думала ехать в родную страну.

Но потом она все же решилась на это и начала активно выступать в Украине. Светлана Лобода начала писать украинские песни и собирать средства в помощь украинской армии. В этот раз украинская артистка показала себя в Кривом Роге.

"Правда превращает тишину в поэзию, а тьму — в свет. Пусть озаряет ваши сердца", — написала под своим видео Светлана Лобода.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by LOBODA (@lobodaofficial)

Но ее подписчики не заценили это и начали критиковать украинскую исполнительницу, оставляя много комментариев под ее видеороликом с Кривого Рога.

  • Боже, они уже с трусов лезут — даже на фоне памятников снимаются, чтобы хлеб не потерять. Два года назад никто не думал на фоне памятника Шевченко сниматься, а все клипы были из Лос-Анджелеса и Майами. Походу у всех укр артистов один и тот же пиарщик со странными идеями, чтобы спасти репутацию
  • Уже нет той славы, как раньше. Нет миллионных просмотров клипов. Погасла суперстар
  • Не достойна звания украинки. Продажная, которой не место у нас
  • Переобулась, конечно, патриотка. Дай Бог вам здоровья, но денег за концерты на той стороне столько вам не будут платить
Комментарии со страницы Светланы Лободы
Комментарии со страницы Светланы Лободы. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Светланы Лободы
Комментарии со страницы Светланы Лободы. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Светланы Лободы
Комментарии со страницы Светланы Лободы. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Светланы Лободы
Комментарии со страницы Светланы Лободы. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали, что известная украинская певица Светлана Лобода попала в скандал во время выступления в Харькове.

Ранее мы рассказывали о том, что популярная артистка Светлана Лобода обратилась к оккупантам в новой песне.

Также мы сообщали о том, что заслуженная артистка Украины Светлана Лобода откровенно высказалась о российском певце Филиппе Киркорове.

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