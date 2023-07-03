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Пэрис Хилтон показала, как гуляет с сыном в брендированной коляске

3 июля 2023 08:13
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Пэрис Хилтон показала, как гуляет с сыном в брендированной коляске
Американская светская львица Пэрис Хилтон. Фото: Instagram/parishilton
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В конце января американская светская львица Пэрис Хилтон впервые стала матерью. У нее и бизнесмена Картера Реума родился мальчик. Пэрис показала подписчикам коляску, в которой прогуливается с маленьким Фениксом Барроном Хилтоном Реумом.

Звезда опубликовала фотографии в своем Instagram.

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В свободное от вечеринок и работы время 42-летняя светская львица сама прогуливается с сыном, появившимся на свет благодаря суррогатному материнству. Маленького сына Хилтон выгуливает в коляске от французского дома моды Dior.

В этот раз лицо малыша звезда не показала, а свое скрыла за бейсболкой и очками.

"День матери в парке", — лаконично подписала снимки Пэрис.

Пэрис Хилтон с сыном. Фото: Instagram/parishilton
Пэрис Хилтон с сыном. Фото: Instagram/parishilton

Про имя сына

Звезда хочет назвать своих детей (Пэрис еще мечтает о девочке) так, чтобы их имена сочетались с ее собственным и так же ассоциировались с какими-то городами или странами.

"Это имя я придумала много лет назад, пока изучала карту. Хочу, чтобы мой сын рос с пониманием того, что жизнь состоит из взлетов и падений и что мы никогда не должны терять надежды на светлое будущее", — заявила Пэрис.

Хилтон добавила, что в имени Феникса много ссылок к поп-культуре. Также так называют мифическую птицу, способную возрождаться из пепла. Второе имя Баррон звезда дала сыну в честь своего покойного дедушки, владельца сети отелей Hilton Баррона Хилтона. Он был для Пэрис наставником.

Пэрис с дедушкой Барроном. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что у Пэрис Хилтон умерла собака, которая была вместе со звездой 23 года. Также мы рассказывали, что Пэрис призналась об изнасиловании в 15 лет и аборте в 20.

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