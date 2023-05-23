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В Періс Гілтон померла собака, яка була разом з зіркою 23 роки

23 травня 2023 08:29
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
В Періс Гілтон померла собака, яка була разом з зіркою 23 роки
Світська левиця Періс Гілтон з одним зі своїх песиків. Фото: Paris Hilton website
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Американська діджейка та світська левиця Періс Гілтон повідомила про смерть найріднішого для неї домашнього улюбленця. В зірки померла чихуахуа на прізвисько Харадзюку Бітч. Песику було 23 роки. 

Про це Гілтон повідомила у своїх соцмережах. 

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Подробиці 

Періс показала фотографії, як її маленька собачка робила життя світської левиці більш яскравим. Зірка обожнює мініатюрних песиків, втім Харадзюка Бітч була найулюбленішою та найстаршою серед усіх домашніх тварин Гілтон. 

"Вона прожила довге, прекрасне та знакове життя, оточена любов’ю до свого останнього спокійного сну. Словами неможливо передати величезний біль, який я зараз відчуваю. Вона була більше, ніж просто домашнім улюбленцем. Вона була для мене сім’єю, вірним другом, який завжди був поруч зі мною в будь-які повороти життя", — написала 42-річна Гілтон. 

Свої співчуття зірці висловили тисячі шанувальників. Слова підтримки написала і мати Періс, шоувумен Кеті Гілтон. "Мені дуже шкода, Періс. 23 роки, я не можу повірити, куди йде час. Я люблю тебе. Мама", — написала вона в коментарях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Періс Гілтон зробила аборт у 20 років та її зґвалтували у 15. Також ми розповідали, що Періс Гілтон розсекретила ім'я новонародженого сина.

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