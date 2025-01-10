Пэрис Хилтон показала руины своего дома, который уничтожил пожар - видео

Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/parishilton

Американская певица и светская львица Пэрис Хилтон показала, что осталось от ее роскошного дома в Малибу после масштабного пожара. Звезда шокирована тем, что потеряла свое семейное гнездышко.

Видео с разрушенным особняком знаменитость показала в Instagram.

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Дом Пэрис Хилтон сгорел дотла

Певица сразу, как представилась возможность, приехала на место пожара. Роскошный дом за 8,4 млн долларов на берегу океана выгорел дотла.

По словам Пэрис, увидеть последствия пожара не по телевизору, а вживую было очень тяжело.

"Я стою здесь, в том, что когда-то было нашим домом, и боль в сердце действительно неописуемая. Когда я впервые увидела эту новость, я была в полном шоке — я не могла это пережить. Но сейчас, стоя здесь и видя это собственными глазами, я чувствую, что мое сердце разбилось на миллион кусочков. Этот дом был не просто местом для жизни — это было место, где мы мечтали, смеялись и создавали самые красивые воспоминания как семья. Видеть, как все это превратилось в пепел... Это опустошает, это не передать словами", — написала Пэрис.

Светская львица также выразила соболезнования всем жителям Калифорнии, которых огонь также лишил всего. Пэрис поблагодарила волонтеров, спасателей и всех тех, кто продолжает борьбу со стихией и помогает пострадавшим.

"Еще больше разбивает мое сердце осознание того, что это не только моя история. Так много людей потеряли все. Это не просто стены и крыши — это воспоминания, которые делали эти дома домами. Это фотографии, сувениры, незаменимые кусочки нашей жизни. И я бесконечно благодарна всем пожарным, спасателям и волонтерам, которые, рискуя жизнью, борются с этими пожарами. Всем, кто прислал любовь, молитвы и доброту — вы напомнили мне, что даже в пепле все еще существует красота этого мира. И всем, кто проходит через эту боль, пожалуйста, знайте, что вы не одиноки. Мы в этом вместе. Мы отстроимся, мы исцелимся и мы поднимемся", — написала Хилтон.

Напомним, пожар уничтожил дом звезды сериала "Сплетница" и ее мужа.

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