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Пэрис Хилтон шокировала кадрами своего дома после пожара

10 января 2025 10:00
Мария Покровская - Редактор
Пэрис Хилтон показала руины своего дома, который уничтожил пожар - видео
Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/parishilton
Мария Покровская - Редактор

Американская певица и светская львица Пэрис Хилтон показала, что осталось от ее роскошного дома в Малибу после масштабного пожара. Звезда шокирована тем, что потеряла свое семейное гнездышко.

Видео с разрушенным особняком знаменитость показала в Instagram.

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Певица сразу, как представилась возможность, приехала на место пожара. Роскошный дом за 8,4 млн долларов на берегу океана выгорел дотла.

По словам Пэрис, увидеть последствия пожара не по телевизору, а вживую было очень тяжело.

"Я стою здесь, в том, что когда-то было нашим домом, и боль в сердце действительно неописуемая. Когда я впервые увидела эту новость, я была в полном шоке — я не могла это пережить. Но сейчас, стоя здесь и видя это собственными глазами, я чувствую, что мое сердце разбилось на миллион кусочков. Этот дом был не просто местом для жизни — это было место, где мы мечтали, смеялись и создавали самые красивые воспоминания как семья. Видеть, как все это превратилось в пепел... Это опустошает, это не передать словами", — написала Пэрис.

Светская львица также выразила соболезнования всем жителям Калифорнии, которых огонь также лишил всего. Пэрис поблагодарила волонтеров, спасателей и всех тех, кто продолжает борьбу со стихией и помогает пострадавшим.

"Еще больше разбивает мое сердце осознание того, что это не только моя история. Так много людей потеряли все. Это не просто стены и крыши — это воспоминания, которые делали эти дома домами. Это фотографии, сувениры, незаменимые кусочки нашей жизни. И я бесконечно благодарна всем пожарным, спасателям и волонтерам, которые, рискуя жизнью, борются с этими пожарами. Всем, кто прислал любовь, молитвы и доброту — вы напомнили мне, что даже в пепле все еще существует красота этого мира. И всем, кто проходит через эту боль, пожалуйста, знайте, что вы не одиноки. Мы в этом вместе. Мы отстроимся, мы исцелимся и мы поднимемся", — написала Хилтон.

Напомним, пожар уничтожил дом звезды сериала "Сплетница" и ее мужа.

Таже Энтони Хопкинс остался без своего поместья в Лос-Анджелесе.

пожар Пэрис Хилтон зарубежные звезды Малибу Лос-Анджелес

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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