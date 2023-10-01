Пэрис Хилтон в блестках, а Крис Дженнер в коже — звезды посетили показ Balenciaga в Париже

Светская львица Пэрис Гилтон. Фото: Tom Nicholson/Shutterstock

Парижская неделя моды продолжается. Голливудские звезды появились на показе Balenciaga, среди них светская львица Пэрис Хилтон, мама Ким Кардашьян Крис Дженнер и модель Эмили Ратаковски.

Об этом пишет Daily Mail.

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Звезды, как это принято, появились на показе Balenciaga в образах от этого же бренда. Пэрис Хилтон выбрала сияющее платье в пол цвета асвальта и полностью в блестках. Пэрис просто сияла на солнце, а образ дополнила массивными очками и большими серьгами. Обувь звезды спрятало платье.

Светская львица Пэрис Хилтон. Фото: Tom Nicholson/Shutterstock

Телеведущая и мама семьи Кардашьян Крис Дженнер также появилась в платье в пол и массивных очках. Платье черного цвета дополнила кожаным пальто и большими очками, вероятно из той же коллекции, что и у Пэрис.

Телеведущая Крис Дженнер. Фото: Tom Nicholson/Shutterstock

Модель Эмили Ратаковски очаровала фигурой в обтягивающем черном платье и остроносыми высокими ботфортами, которые являются визитной карточкой бренда Balenciaga.

Модель Эмили Ратаковский. Фото: Tom Nicholson/Shutterstock

Бренд отличается нетипичностью своих вещей, поэтому гости показа преимущественно выглядели эпатажно.

Гость показа Balenciaga. Фото: Tom Nicholson/Shutterstock

Напомним, недавно мы рассказывали, что Ким Кардашьян в платье-ночнушке и бриллиантах посетила модный показ Виктории Бекхэм.

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