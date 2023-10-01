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Пэрис Хилтон в блестках, а Крис Дженнер в коже — звезды посетили показ Balenciaga в Париже

1 октября 2023 16:35
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Пэрис Хилтон в блестках, а Крис Дженнер в коже — звезды посетили показ Balenciaga в Париже
Светская львица Пэрис Гилтон. Фото: Tom Nicholson/Shutterstock
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Парижская неделя моды продолжается. Голливудские звезды появились на показе Balenciaga, среди них светская львица Пэрис Хилтон, мама Ким Кардашьян Крис Дженнер и модель Эмили Ратаковски.

Об этом пишет Daily Mail.

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Звезды, как это принято, появились на показе Balenciaga в образах от этого же бренда. Пэрис Хилтон выбрала сияющее платье в пол цвета асвальта и полностью в блестках. Пэрис просто сияла на солнце, а образ дополнила массивными очками и большими серьгами. Обувь звезды спрятало платье.

 

Пэрис Хилтон
Светская львица Пэрис Хилтон. Фото: Tom Nicholson/Shutterstock

Телеведущая и мама семьи Кардашьян Крис Дженнер также появилась в платье в пол и массивных очках. Платье черного цвета дополнила кожаным пальто и большими очками, вероятно из той же коллекции, что и у Пэрис.

 

Крис Дженнер
Телеведущая Крис Дженнер. Фото: Tom Nicholson/Shutterstock

Модель Эмили Ратаковски очаровала фигурой в обтягивающем черном платье и остроносыми высокими ботфортами, которые являются визитной карточкой бренда Balenciaga.

 

Эмили Ратаковски
Модель Эмили Ратаковский. Фото: Tom Nicholson/Shutterstock

Бренд отличается нетипичностью своих вещей, поэтому гости показа преимущественно выглядели эпатажно.

 

Гость показа Balenciaga. Фото: Tom Nicholson/Shutterstock

Напомним, недавно мы рассказывали, что Ким Кардашьян в платье-ночнушке и бриллиантах посетила модный показ Виктории Бекхэм.

Такоже мы писали, что Хайли Бибер, Кейт Мосс и Деми Мур появились на показе Saint Laurent.

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