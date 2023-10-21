Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Пэрис Гилтон впервые за 17 лет выпустит новый трек arrow

Пэрис Гилтон впервые за 17 лет выпустит новый трек

21 октября 2023 18:15
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Пэрис Гилтон впервые за 17 лет выпустит новый трек
Диджей Пэрис Хилтон. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Пэрис Гилтон опубликовала отрывок видео на свою новую песню Lighter. Звезда заинтриговала поклонников новым треком.

Видео Пэрис опубликовала в своих социальных сетях.

Читайте также:

Новая песня Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон в кадре поет в студии. Звезда в блестящем платье и с роскошной прической демонстрирует вокальные данные. Правда, на этот раз не обошлось без обработки ее голоса.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by Paris Hilton (@parishilton)

"Дебютировала с этой песней на Tomorrowland, и теперь она здесь! Для всех, кому нужно сбросить ненужный балласт, поверьте нам, вы почувствуете себя легче", — прокомментировала Пэрис свое сообщение.

Прошло 17 лет с момента ее первого сингла Stars Are Blind.

Этим летом звездная блондинка Пэрис Хилтон представила очередной хит в качестве диджея "Hot One".

В танцевальном хите много раз повторяется, какая "горячая" Пэрис. Эта песня стала одной из новинок, которые войдут в новый альбом звезды. Соавторы трека отмечали, что этой песней открывается "новая эра Пэрис и она будет невероятной".

Напомним, Пэрис Хилтон со звездными друзьями посетила модный показ дочери Пола Маккартни.

Ранее в сети жестко "разнесли" дефиле Пэрис Хилтон на Неделе моды в Париже.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Цены на несколько основных продуктов взлетят уже этой осенью. Какие именно

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

Актуальное по теме