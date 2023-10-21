Пэрис Гилтон впервые за 17 лет выпустит новый трек

Диджей Пэрис Хилтон. Фото: Reuters

Пэрис Гилтон опубликовала отрывок видео на свою новую песню Lighter. Звезда заинтриговала поклонников новым треком.

Видео Пэрис опубликовала в своих социальных сетях.

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Новая песня Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон в кадре поет в студии. Звезда в блестящем платье и с роскошной прической демонстрирует вокальные данные. Правда, на этот раз не обошлось без обработки ее голоса.

"Дебютировала с этой песней на Tomorrowland, и теперь она здесь! Для всех, кому нужно сбросить ненужный балласт, поверьте нам, вы почувствуете себя легче", — прокомментировала Пэрис свое сообщение.

Прошло 17 лет с момента ее первого сингла Stars Are Blind.

Этим летом звездная блондинка Пэрис Хилтон представила очередной хит в качестве диджея "Hot One".

В танцевальном хите много раз повторяется, какая "горячая" Пэрис. Эта песня стала одной из новинок, которые войдут в новый альбом звезды. Соавторы трека отмечали, что этой песней открывается "новая эра Пэрис и она будет невероятной".

Напомним, Пэрис Хилтон со звездными друзьями посетила модный показ дочери Пола Маккартни.

Ранее в сети жестко "разнесли" дефиле Пэрис Хилтон на Неделе моды в Париже.