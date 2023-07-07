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Пэрис Хилтон нашла замену своей любимой собаке, которая умерла накануне

7 июля 2023 09:35
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Пэрис Хилтон нашла замену своей любимой собаке, которая умерла накануне
Светская львица Пэрис Хилтон с одной из своих собачек. Фото: Glamour
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В конце мая американская диджей и светская львица Пэрис Хилтон сообщила о смерти самого родного для нее домашнего любимца. У звезды умерла чихуахуа по прозвищу Харадзюку Битч. Песику было 23 года. Прошло 40 дней и светская львица показала замену Харадзюке.

Соответствующее видео появилось в соцсетях известной блондинки.

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42-летняя Пэрис показала видео, на котором к ней в гости пришла маленькая девочка с папой. В розовой (любимый цвет Хилтон) они принесли маленькую собачку породы чихуахуа. Им оказался родственник умершей Харадзюку Битч.

"Он очень мне напоминает ее. Его матькузина Харадзюки Битч. Так что я рада иметь у себя дома племянника Харадзюки. Мы тебя любим. Так как мне следует его назвать", — спросила у подписчиков Пэрис.

Пэрис Гилтон с собаками. Скриншот: Instagram/parishilton
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by Paris Hilton (@parishilton)

Харадзюка Битч была самой любимой и старшей из всех домашних животных Хилтон.

"Она прожила долгую, прекрасную и знаковую жизнь, окруженная любовью до своего последнего спокойного сна. Словами невозможно передать огромную боль, которую я сейчас чувствую. Она была больше, чем просто домашним любимцем. Она была для меня семьей, верным другом, который всегда был рядом со мной в любые повороты жизни", — написала накануне Хилтон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Напомним, ранее мы писали, что Пэрис Хилтон показала, как гуляет с сыном в брендированной коляске. Также мы рассказывали, что Пэрис призналась об изнасиловании в 15 лет и аборте в 20.

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