Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: instagram.com/jlo/

Дженнифер Лопес отпраздновала первую годовщину бракосочетания со своим четвертым мужем — дважды лауреатом "Оскара" режиссером Беном Аффлеком. Певица и актриса поделилась снимками с их свадьбы, которая прошла в заповеднике Хемптон-Айленд в Джорджии.

Фотографии Лопес опубликовала в своем Instagram.

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Лопес поздравила любимого с первой годовщиной бракосочетания. Звезда показала кадры с их роскошной свадьбы и добавила отрывок из своей песни Dear Ben Pt. II.

Первая годовщина: Лопес показала эксклюзивные фото роскошной свадьбы с Аффлеком. Фото: instagram.com/jlo/

"Любимый Бен/ Сижу здесь одна/ Смотрю на свое кольцо/ Чувствую себя ошеломленно/ Мне хочется петь петь/ Как мы здесь оказались/ Без повтора прошлого/ О Боже/ Это моя жизнь", — подписала фото Лопес.

Dear Ben Pt. II продолжение песни Dear Ben из альбома This Is Me...2002 года, который она выпустила во время ее двухлетних отношений с Беном, закончившихся в 2004 году.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек познакомились на съемках в 2002 году. Вскоре начали встречаться, а в 2003 году собирались жениться, но позже отменили свадьбу. Спустя почти 20 лет Бен и Дженнифер решили начать все сначала.

Ранее актриса и певица Дженнифер Лопес, известная своими аппетитными формами, снялась в рекламе бальзама по уходу за ягодицами.

Напомним, звездные супруги Бен Аффлек и Дженнифер Лопес приобрели новую недвижимость.