Первый муж Бритни Спирс отомстил ей и сыграл свадьбу

Американская певица Бритни Спирс и ее бывший муж Джейсон Александер. Фото: коллаж Новини.LIVE

В прошлом году, накануне свадьбы американской певицы Бритни Спирс и фитнес-тренера и актера Сэма Асгари, в звездное поместье проник первый муж Бритни, Джейсон Александер. Он хотел отговорить артистку от брака с молодым иранцем и напомнить о себе. Тогда мужчину арестовали. А теперь он сам женился, чтобы отомстить звездной бывшей.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Первый муж Спирс, который в день свадьбы с фитнес-тренером ворвался к ней в дом с ножом в тюремном комбинезоне, снова женился. Бывший осужденный с наркотической зависимостью и явным расстройством психики оказался завидным женихом. Счастливая жена — непубличная личность по имени Ребекка.

С Джейсоном Александером Спирс дружила с детства. Затем они стали встречаться. В 2004 году в Лас-Вегасе они поженились. Однако семейная жизнь длилась всего 55 часов. О свадьбе узнал отец поп-звезды и заставил молодых аннулировать брак.

Певица Бритни Спирс с первым мужем. Фото: Page Six

Даже после собственной свадьбы мужчина продолжает писать в соцсетях о Спирс и ее якобы заточении. Он считает, что певица в заложниках и к ней применяется насилие.

"Сколько еще предстоит пройти времени, чтобы с ней прекратили жестоко обращаться? Это того не стоит. Деньги. Статус. Но ее просто используют. А свадьба — это все для шоу. Голливудский сценарий", — пишет он о Бритни.

Отметим, что в день свадьбы Бритни в прошлом году Александера арестовали за преследование, проникновение на частную территорию, вандализм и избиение охранника. Через несколько дней его выпустили, но выписали запрет приближения к певице и ее семье.

Напомним, ранее мы писали, что тренер по фитнесу на личной встрече довела Бритни Спирс до слез. Также мы рассказывали, что Бритни Спирс обиделась на звезду культового сериала "Зачарованные", американскую актрису Алиссу Милано.