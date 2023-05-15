Первый "Холостяк", который сделал каминг-аут, вышел замуж: фото с ЛГБТ-свадьбы

Главный герой американского шоу "Холостяк" Колтон Андервуд. Фото: Instagram/coltonunderwood

Два года назад бывший футболист Колтон Андервуд, герой 23-го сезона американского шоу "Холостяк", признался, что он гей. После каминг-аута парень начал новую жизнь, о которой снял реалити-сериал стриминговый сервис Netflix.

А на днях Колтон отыграл свою свадьбу, сообщает издание People.

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31-летний Колтон вышел замуж за бойфренда, 38-летнего политтехнолога Джордана Брауна. На свадьбу были приглашены 200 гостей. Торжественная церемония и вечеринка прошли в выходные в отеле Carneros Resort and Spa в долине Напа (Калифорния, США).

Торжества начались с семейного ужина и поздравительной вечеринки в пятницу вечером, а затем в субботу утром начался основной день свадебных праздников.

Свадьба главного героя американского шоу "Холостяк" Колтона Андервуда. Фото: People

"Мы устраиваем вечеринку у бассейна на тему диско", — сказал Андервуд в эксклюзивном интервью PEOPLE накануне свадьбы.

На церемонии звездная парочка надела костюмы дизайнера Тома Форда по заказу. Андервуд выбрал темно-зеленый цвет, в то время как его муж был в синем.

Свадьба главного героя американского шоу "Холостяк" Колтона Андервуда. Фото: People

Свадьба главного героя американского шоу "Холостяк" Колтона Андервуда. Фото: People

Каминг-аут Колтона

В 2021 году бывший футболист рассказал в эфире телевизионного шоу Goog Morning America, что отношения с женщинами ему давались с трудом по той причине, что он гей. Также он извинился перед участницами романтического реалити-шоу.

"Я давно убегал от настоящего себя. Я ненавидел себя. Я гей. Я смирился с этим в начале этого года и обдумывал это. Следующий шаг — сообщить об этом людям", — признался тогда Колтон.

Напомним, ранее мы писали, что певица Злата Огневич посетила ЛГБТ-свадьбу бывшего участника шоу "Холостячка". Также мы писали, что экс-холостяк Иракли Макацария показал беременную жену.