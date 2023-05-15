Первый "Холостяк", который сделал каминг-аут, вышел замуж: фото с ЛГБТ-свадьбы
Два года назад бывший футболист Колтон Андервуд, герой 23-го сезона американского шоу "Холостяк", признался, что он гей. После каминг-аута парень начал новую жизнь, о которой снял реалити-сериал стриминговый сервис Netflix.
А на днях Колтон отыграл свою свадьбу, сообщает издание People.
ЛГБТ-свадьба холостяка
31-летний Колтон вышел замуж за бойфренда, 38-летнего политтехнолога Джордана Брауна. На свадьбу были приглашены 200 гостей. Торжественная церемония и вечеринка прошли в выходные в отеле Carneros Resort and Spa в долине Напа (Калифорния, США).
Торжества начались с семейного ужина и поздравительной вечеринки в пятницу вечером, а затем в субботу утром начался основной день свадебных праздников.
"Мы устраиваем вечеринку у бассейна на тему диско", — сказал Андервуд в эксклюзивном интервью PEOPLE накануне свадьбы.
На церемонии звездная парочка надела костюмы дизайнера Тома Форда по заказу. Андервуд выбрал темно-зеленый цвет, в то время как его муж был в синем.
Каминг-аут Колтона
В 2021 году бывший футболист рассказал в эфире телевизионного шоу Goog Morning America, что отношения с женщинами ему давались с трудом по той причине, что он гей. Также он извинился перед участницами романтического реалити-шоу.
"Я давно убегал от настоящего себя. Я ненавидел себя. Я гей. Я смирился с этим в начале этого года и обдумывал это. Следующий шаг — сообщить об этом людям", — признался тогда Колтон.
Напомним, ранее мы писали, что певица Злата Огневич посетила ЛГБТ-свадьбу бывшего участника шоу "Холостячка". Также мы писали, что экс-холостяк Иракли Макацария показал беременную жену.