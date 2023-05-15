Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Первый "Холостяк", который сделал каминг-аут, вышел замуж: фото с ЛГБТ-свадьбы arrow

Первый "Холостяк", который сделал каминг-аут, вышел замуж: фото с ЛГБТ-свадьбы

15 мая 2023 12:02
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Первый "Холостяк", который сделал каминг-аут, вышел замуж: фото с ЛГБТ-свадьбы
Главный герой американского шоу "Холостяк" Колтон Андервуд. Фото: Instagram/coltonunderwood
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Два года назад бывший футболист Колтон Андервуд, герой 23-го сезона американского шоу "Холостяк", признался, что он гей. После каминг-аута парень начал новую жизнь, о которой снял реалити-сериал стриминговый сервис Netflix.

А на днях Колтон отыграл свою свадьбу, сообщает издание People.

Читайте также:

ЛГБТ-свадьба холостяка

31-летний Колтон вышел замуж за бойфренда, 38-летнего политтехнолога Джордана Брауна. На свадьбу были приглашены 200 гостей. Торжественная церемония и вечеринка прошли в выходные в отеле Carneros Resort and Spa в долине Напа (Калифорния, США).

Торжества начались с семейного ужина и поздравительной вечеринки в пятницу вечером, а затем в субботу утром начался основной день свадебных праздников.

Свадьба главного героя американского шоу "Холостяк" Колтона Андервуда. Фото: People

"Мы устраиваем вечеринку у бассейна на тему диско", — сказал Андервуд в эксклюзивном интервью PEOPLE накануне свадьбы.

На церемонии звездная парочка надела костюмы дизайнера Тома Форда по заказу. Андервуд выбрал темно-зеленый цвет, в то время как его муж был в синем.

Свадьба главного героя американского шоу "Холостяк" Колтона Андервуда. Фото: People
Свадьба главного героя американского шоу "Холостяк" Колтона Андервуда. Фото: People

Каминг-аут Колтона

В 2021 году бывший футболист рассказал в эфире телевизионного шоу Goog Morning America, что отношения с женщинами ему давались с трудом по той причине, что он гей. Также он извинился перед участницами романтического реалити-шоу.

"Я давно убегал от настоящего себя. Я ненавидел себя. Я гей. Я смирился с этим в начале этого года и обдумывал это. Следующий шаг — сообщить об этом людям", — признался тогда Колтон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Colton Underwood (@coltonunderwood)

Напомним, ранее мы писали, что певица Злата Огневич посетила ЛГБТ-свадьбу бывшего участника шоу "Холостячка". Также мы писали, что экс-холостяк Иракли Макацария показал беременную жену.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас