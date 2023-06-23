Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Первый релиз почти за год: Вадим Олейник презентовал новую песню arrow

Первый релиз почти за год: Вадим Олейник презентовал новую песню

23 июня 2023 15:18
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Первый релиз почти за год: Вадим Олейник презентовал новую песню
Певец Вадим Олейник (OLEYNIK). Фото: менеджмент артиста
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Пятница — день премьер у музыкантов. Певец Вадим Олейник, выступающий под псевдонимом OLEYNIK, представил новую композицию "Світанок". Она стала первой песней артиста почти год.

Композиция доступна для прослушивания на всех музыкальных площадках и YouTube канале Вадима.

Читайте также:

Новая песня от OLEYNIK

Последнее видео бывшего участника группы "ДиО.фильмы", в котором Олейник пел вместе с шоуменом Владимиром Дантесом, вышло на песню "Половина" в сентябре прошлого года. Приблизительно в то же время Олейнык записал композицию "Світанок", премьера которой состоялась сейчас.

"Во время ее прослушивания сразу поднимается настроение и хочется жить на полную и дарить тепло и радость всем людям на земле", — прокомментировал премьеру OLEYNIK.

По словам 35-летнего певца, каждая часть трека выглядит как своеобразный монолог, наполненный смыслом каждого украинца и собственной эстетикой. Рассвет приносит с собой не просто обновление, но и чудо нового дня, а за ним начнётся новая жизнь, жизнь без врагов.

Напомним, ранее мы писали, Дмитрий Монатик представил "домашний" клип, который в Одессе сняла Таню Муиньо. Также мы рассказывали на фоне слухов о свадьбе Нади Дорофеевой шоумен Владимир Дантес выпустил новую песню и динамический клип на нее.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас