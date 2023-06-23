Первый релиз почти за год: Вадим Олейник презентовал новую песню

Певец Вадим Олейник (OLEYNIK). Фото: менеджмент артиста

Пятница — день премьер у музыкантов. Певец Вадим Олейник, выступающий под псевдонимом OLEYNIK, представил новую композицию "Світанок". Она стала первой песней артиста почти год.

Композиция доступна для прослушивания на всех музыкальных площадках и YouTube канале Вадима.

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Новая песня от OLEYNIK

Последнее видео бывшего участника группы "ДиО.фильмы", в котором Олейник пел вместе с шоуменом Владимиром Дантесом, вышло на песню "Половина" в сентябре прошлого года. Приблизительно в то же время Олейнык записал композицию "Світанок", премьера которой состоялась сейчас.

"Во время ее прослушивания сразу поднимается настроение и хочется жить на полную и дарить тепло и радость всем людям на земле", — прокомментировал премьеру OLEYNIK.

По словам 35-летнего певца, каждая часть трека выглядит как своеобразный монолог, наполненный смыслом каждого украинца и собственной эстетикой. Рассвет приносит с собой не просто обновление, но и чудо нового дня, а за ним начнётся новая жизнь, жизнь без врагов.

Напомним, ранее мы писали, Дмитрий Монатик представил "домашний" клип, который в Одессе сняла Таню Муиньо. Также мы рассказывали на фоне слухов о свадьбе Нади Дорофеевой шоумен Владимир Дантес выпустил новую песню и динамический клип на нее.