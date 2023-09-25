Перший у світі музичний тревел-проєкт стартував випуском про довоєнний Харків

Зйомки проєкту "Як звучить світ… Україна". Фото: менеджмент проєкту

Нещодавно вийшов новий випуск проєкту "Як звучить світ… Україна". Пілотний випуск присвячений Харкову до повномасштабного вторгнення.

Про це Новинам.LIVE повідомив менеджмент проєкту.

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Випуск музичного шо було відзнято у Харкові за 2 місяці до початку повномасштабної війни. Проєкт від творчого подружжя продюсерки BADOEVTEAM та відомого українського режисера і ведучого "Орел і Решка" та "Крафтові Мандри" Наталії та Євгена Синельникових.

Харків серед міст, яке найбільше постраждало від широкомасштабного вторгнення росії. Але на момент зйомок це був обласний центр з потужною промисловістю, престижною освітою, адже у ВУЗах Харкова навчалися студенти з усього світу, та андеграундними артпросторами, місто ініціативних та креативних людей, сповнене життя, енергії, планів на майбутнє та мрій.

Зйомки проєкту "Як звучить світ…Україна". Фото: менеджмент проєкту

Зйомки проєкту "Як звучить світ… Україна". Фото: менеджмент проєкту

Зйомки проєкту "Як звучить світ… Україна". Фото: менеджмент проєкту

Ведучий шоу, талановитий композитор Євген Філатов зібрав звуки одних зі знакових місць, щоби поєднати їх в мелодію та передати звучання Харкова. Зокрема у глядачів буде можливість почути Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, що знаходиться на одній з найбільших площ в Європі, побачити його велич, яка нині руйнується через обстріли росіян, відвідати ще не пошкоджений уламками снарядів Свято-Успенський собор, що був побудований у другій половині XVIII ст. і є одним із найстаріших православних храмів Харкова, канатну дорогу, Салтівку та інші місця.

"Ми довго вагалися, чи викладати дане відео, адже воно було знято російською мовою, якою, власне, і говорило місто здебільшого. Але все ж вирішили переозвучити Євгена і дати можливість людям почути мирний, довоєнний Харків. На нашу думку, випуск досить чутливий, адже усвідомлення того, що та сама Салтівка, в якій бурлило життя, нині частково зруйнована, викликає сум, але водночас і гордість за харків’ян, які вистояли, не здалися та відстояли це прекрасне місто. Це відеозгадка, яким Харків був, і ми впевнені, воно таким ще стане після перемоги", — прокоментували випуск Євген та Наталія Синельникові.

Зараз відбуваються зйомки другого сезону "Як звучить світ… Україна".

Нагадаємо, завершились зйомки драми "Буча", заснованій на реальних подіях.

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