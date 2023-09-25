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Перший у світі музичний тревел-проєкт стартував випуском про довоєнний Харків

25 вересня 2023 15:25
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Перший у світі музичний тревел-проєкт стартував випуском про довоєнний Харків
Зйомки проєкту "Як звучить світ… Україна". Фото: менеджмент проєкту
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Нещодавно вийшов новий випуск проєкту "Як звучить світ… Україна". Пілотний випуск присвячений Харкову до повномасштабного вторгнення.

Про це Новинам.LIVE повідомив менеджмент проєкту.

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Випуск музичного шо було відзнято у Харкові за 2 місяці до початку повномасштабної війни. Проєкт від творчого подружжя продюсерки BADOEVTEAM та відомого українського режисера і ведучого "Орел і Решка" та "Крафтові Мандри" Наталії та Євгена Синельникових.

 

Харків серед міст, яке найбільше постраждало від широкомасштабного вторгнення росії. Але на момент зйомок це був обласний центр з потужною промисловістю, престижною освітою, адже у ВУЗах Харкова навчалися студенти з усього світу, та андеграундними артпросторами, місто ініціативних та креативних людей, сповнене життя, енергії, планів на майбутнє та мрій.

 

Як звучить світ…Україна
Зйомки проєкту "Як звучить світ…Україна". Фото: менеджмент проєкту

 

Як звучить світ…Україна
Зйомки проєкту "Як звучить світ… Україна". Фото: менеджмент проєкту

 

Як звучить світ…Україна
Зйомки проєкту "Як звучить світ… Україна". Фото: менеджмент проєкту

Ведучий шоу, талановитий композитор Євген Філатов зібрав звуки одних зі знакових місць, щоби поєднати їх в мелодію та передати звучання Харкова. Зокрема у глядачів буде можливість почути Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, що знаходиться на одній з найбільших площ в Європі, побачити його велич, яка нині руйнується через обстріли росіян, відвідати ще не пошкоджений уламками снарядів Свято-Успенський собор, що був побудований у другій половині XVIII ст. і є одним із найстаріших православних храмів Харкова, канатну дорогу, Салтівку та інші місця.

"Ми довго вагалися, чи викладати дане відео, адже воно було знято російською мовою, якою, власне, і говорило місто здебільшого. Але все ж вирішили переозвучити Євгена і дати можливість людям почути мирний, довоєнний Харків. На нашу думку, випуск досить чутливий, адже усвідомлення того, що та сама Салтівка, в якій бурлило життя, нині частково зруйнована, викликає сум, але водночас і гордість за харків’ян, які вистояли, не здалися та відстояли це прекрасне місто. Це відеозгадка, яким Харків був, і ми впевнені, воно таким ще стане після перемоги", — прокоментували випуск Євген та Наталія Синельникові.

Зараз відбуваються зйомки другого сезону "Як звучить світ… Україна".

Нагадаємо, завершились зйомки драми "Буча", заснованій на реальних подіях.

Раніше ми розповідали, що блогерка Інна Мірошниченко дебютувала у дубляжі анімації.

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