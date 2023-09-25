Первый в мире музыкальный тревел-проект стартовал выпуском о довоенном Харькове

Съемки проекта "Как звучит мир… Украина". Фото: менеджмент проекта

Недавно вышел новый выпуск проекта "Як звучить світ… Україна". Пилотный выпуск посвящен Харькову до полномасштабного вторжения.

Об этом сообщил менеджмент проекта.

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Выпуск музыкального шо был отснят в Харькове за 2 месяца до начала полномасштабной войны. Проект создан супругами продюсером BADOEVTEAM и известным украинским режиссером и ведущим "Орел и Решка" и "Крафтовые Путешествия" Натальи и Евгения Синельниковых.

Харьков среди городов, наиболее пострадавших от широкомасштабного вторжения России. Но на момент съемок это был областной центр с мощной промышленностью, престижным образованием, ведь в ВУЗах Харькова учились студенты со всего мира и андеграундными артпространствами, город инициативных и креативных людей, полный жизни, энергии, планов на будущее и мечтаний.

Съемки проекта "Як звучить світ…Україна". Фото: менеджмент проекта

Съемки проекта "Як звучить світ…Україна". Фото: менеджмент проекта

Съемки проекта "Як звучить світ…Україна". Фото: менеджмент проекта

Ведущий шоу, талантливейший композитор Евгений Филатов собрал звуки одного из знаковых мест, чтобы объединить их в мелодию и передать звучание Харькова. В частности, у зрителей будет возможность услышать Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, находящаяся на одной из самых больших площадей в Европе, увидеть его величие, которое сейчас разрушается из-за обстрелов россиян, посетить еще не поврежденный обломками снарядов Свято-Успенский собор, построенный во второй половине XVIII века и является одним из старейших православных храмов Харькова, канатной дорогой, Салтовкой и другими местами.

"Мы долго колебались, выкладывать ли данное видео, ведь оно было снято на русском языке, на котором, собственно, и говорил город в основном. Но все же решили переозвучить Евгения и дать возможность людям услышать мирный, довоенный Харьков. По нашему мнению, выпуск достаточно чувствительный, ведь осознание того, что та самая Салтовка, в которой бурлила жизнь, ныне частично разрушена, вызывает грусть, но в то же время и гордость за выстоявших харьковчан, которые не сдались и отстояли этот прекрасный город. Это видевоспоминание, которым Харьков был, и мы уверены, он таким еще станет после победы", — прокомментировали выпуск Евгений и Наталья Синельниковы.

Сейчас проходят съемки второго сезона "Як звучить світ… Україна".

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