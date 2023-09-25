Первый в мире музыкальный тревел-проект стартовал выпуском о довоенном Харькове
Недавно вышел новый выпуск проекта "Як звучить світ… Україна". Пилотный выпуск посвящен Харькову до полномасштабного вторжения.
Об этом сообщил менеджмент проекта.
Как звучал Харьков до полномасштабной войны
Выпуск музыкального шо был отснят в Харькове за 2 месяца до начала полномасштабной войны. Проект создан супругами продюсером BADOEVTEAM и известным украинским режиссером и ведущим "Орел и Решка" и "Крафтовые Путешествия" Натальи и Евгения Синельниковых.
Харьков среди городов, наиболее пострадавших от широкомасштабного вторжения России. Но на момент съемок это был областной центр с мощной промышленностью, престижным образованием, ведь в ВУЗах Харькова учились студенты со всего мира и андеграундными артпространствами, город инициативных и креативных людей, полный жизни, энергии, планов на будущее и мечтаний.
Ведущий шоу, талантливейший композитор Евгений Филатов собрал звуки одного из знаковых мест, чтобы объединить их в мелодию и передать звучание Харькова. В частности, у зрителей будет возможность услышать Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, находящаяся на одной из самых больших площадей в Европе, увидеть его величие, которое сейчас разрушается из-за обстрелов россиян, посетить еще не поврежденный обломками снарядов Свято-Успенский собор, построенный во второй половине XVIII века и является одним из старейших православных храмов Харькова, канатной дорогой, Салтовкой и другими местами.
"Мы долго колебались, выкладывать ли данное видео, ведь оно было снято на русском языке, на котором, собственно, и говорил город в основном. Но все же решили переозвучить Евгения и дать возможность людям услышать мирный, довоенный Харьков. По нашему мнению, выпуск достаточно чувствительный, ведь осознание того, что та самая Салтовка, в которой бурлила жизнь, ныне частично разрушена, вызывает грусть, но в то же время и гордость за выстоявших харьковчан, которые не сдались и отстояли этот прекрасный город. Это видевоспоминание, которым Харьков был, и мы уверены, он таким еще станет после победы", — прокомментировали выпуск Евгений и Наталья Синельниковы.
Сейчас проходят съемки второго сезона "Як звучить світ… Україна".
Напомним, завершились съемки драмы "Буча", основанной на реальных событиях.
Ранее мы рассказывали, что блогер Инна Мирошниченко дебютировала в дубляже анимации.