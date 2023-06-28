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Первый украинский ЛГБТ+ и квир кинофестиваль объявил победителей

28 июня 2023 15:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Первый украинский ЛГБТ+ и квир кинофестиваль объявил победителей
Посетительница Sunny Bunny LGBTQIA+ Film Festival. Фото: Facebook/sunnybunnyfest
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В среду, 28 июня, завершается первый украинский кинофестиваль ЛГБТиК+ тематики под названием Sunny Bunny ("Солнечный зайчик"). Он проходил в Киеве с 22 июня. Оргкомитет фестиваля объявил победителей.

Об этом сообщается на страницах Sunny Bunny LGBTQIA+ Film Festival в соцсетях.

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Главный приз в Международной конкурсной программе получила испанская лента "Моя пустота и я" (My Emptiness and I) режиссера Адриана Сильвестре. Специальные награды от жюри также получили фильмы "Волк и пес" (Португалия, Франция) и "Согласно протоколам" (Бразилия).

Победителем в конкурсе зрительских симпатий стал фильм "Синий кафтан" (Франция, Марокко, Бельгия, Дания). По сюжету, Халим и Мина владеют магазином традиционных кафтанов в одной из старейших мечетей Марокко. Чтобы справиться с заказами требовательных клиентов, они нанимают Юссефа. Талантливый ученик демонстрирует незаурядную преданность, учась у Халима искусству вышивки и портняжного дела. Постепенно Мина осознает, насколько ее муж тронут присутствием юноши.

Напомним, ранее мы писали, что известный украинский дизайнер совершил каминг-аут. Также мы рассказывали, что певец MELOVIN со скандалом оставил съемки юмористического шоу.

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