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В Україні стартує перший ЛГБТ+ та квір кінофестиваль: програма та локації

21 червня 2023 20:45
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
В Україні стартує перший ЛГБТ+ та квір кінофестиваль: програма та локації
Sunny Bunny LGBTQIA+ Film Festival. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В середу, 22 червня, в Києві стартує перший український кінофестиваль ЛГБТіК+ тематики під назвою Sunny Bunny ("Сонячний зайчик"). До цього року це була окрема програма Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість". Тепер же це повноцінний кінофестиваль.

Новини.LIVE розкаже детальніше про програму та локації Sunny Bunny LGBTQIA+ Film Festival.

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Локації та фільм-відкриття

Фестиваль відбудеться в Києві з 22 по 28 червня. Основними локаціями події стануть кінотеатри "Жовтень" та  KINO42. Однією з ключових програм на фестивалі є Українська ретроспектива.

Фільмом-відкриттям першого Sunny Bunny стане французька документальна стрічка "Орландо: моя політична біографія" режисера Поля Б. Пресіадо. Фільм став сенсацією цьогорічного Берлінського міжнародного кінофестивалю та отримав чотири нагороди.

Заснований на класичній транс-історії "Орландо", з однойменного роману Вірджинії Вульф, який звертається до авторки голосами трансґендерних і небінарних людей. Фільм розповідає про вигаданого персонажа, який став реальністю.

Фільм-відкриття Sunny Bunny LGBTQIA+ Film Festival. Фото: Facebook/sunnybunnyfest

Повнометражна програма Міжнародного конкурсу

  • "Небайдужий громадянин", Ідан Хаґуель, Ізраїль
  • "Дрифтер", Ганнес Гірш, Німеччина
  • "Згідно з протоколами", Фабіо Леал, Бразилія
  • "Шавка", Вук Лунгулов-Клотц, США
  • "Моя порожнеча і я", Адріан Сільвестре, Іспанія
  • "Нептун Фрост", Анісія Узейман, Сол Вільямс, Руанда, Франція, Канада, США
  • "Чи ж порівнять тебе із літнім днем?", Мохаммад Шавкі Гассан, Єгипет, Ліван, Німеччина
  • "Срібний серпанок", Саша Полак, Нідерланди, Сполучене Королівство
  • "Така невимушена", Крістофер Зандлер, Швеція, Норвегія
  • "Синій каптан", Марʼям Тузані, Франція, Марокко, Бельгія, Данія
  • "Вовк і пес", Клаудія Варежау, Португалія, Франція

Програма New Colors

  • "Всі кольори на світі — між чорним і білим", Бабатунде Апалово, Нігерія
  • "Кістки та імена", Фабіан Штумм, Німеччина
  • "Айсмаєр", Девід Ваґнер,  Австрія, Німеччина
  • "Подруга моєї подруги", Саїда Кармона, Іспанія
  • "Самотній", Крейґ Борхам, Австралія
  • "Медуза Делюкс", Томас Гардіман, Велика Британія
  • "Три ночі на тиждень", Флоран Ґуелу, Франція
  • "Ми не танцюємо задарма", Стефанос Тай, Гонконг, США, Філіппіни, Канада

Збірка нових короткометражних фільмів

  • "Це побачення" Надії Парфан
  • "Сімеїз" Антона Шебетка
  • "Ваша Мішель" Олени Сіятовської
  • "Він. Вона" Яни Кириченко
  • "Сусід по кімнаті" Євгена Слупчука
  • "До комендантської години" Анжеліки Устименко

Українська квір-ретроспектива

У межах цієї програми представлять шість повнометражних фільмів: "Тіні забутих предків" Сергія Параджанова,  "Три історії" Кіри Муратової, "Іван А" Ігоря Черницького, "Тато — мами брат" Вадима Ількова, "Домашні ігри" Аліси Коваленко та "Стоп-земля" Катерини Горностай.

Програма "Панорама"

  • "Брудна гра", Марко Берґер, Аргентина
  • "Мандрівні вогні" Жоау Педру Родріґеш, Португалія та Франція
  • "Я люблю тебе, Бексмане", Персівал Інталан, Філіппіни
  • "Пасажі", Айра Сакс, Франція
  • "Три сумних тигри", Ґуставо Вінаґре, Бразилія

Спецподія "Квір-борці"

У її межах покажуть документальний короткометражний фільм "Українські квір-борці за свободу" від Анжеліки Устименко. Це стрічка про ЛГБТКіА+ військових, які розповідають про свої досвіди в перші тижні повномасштабної війни.

Спецподія Sunny Bunny "Квір-борці". Фото: Facebook/sunnybunnyfest

Нагадаємо, раніше ми писали, що співак MELOVIN зі скандалом залишив зйомки гумористичного шоу. Також ми розповідали, що відомий український дизайнер зробив камінгаут.

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