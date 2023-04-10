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Первая Пасха королевской семьи без Елизаветы II: фоторепортаж

10 апреля 2023 09:08
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Члены британской королевской семьи. Фото: Reuters/EUROP ROY
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Члены британской королевской семьи посетили службу в часовне Святого Георгия (Виндзор, Англия) по случаю Пасхи. Это стало первым празднованием религиозного праздника без Елизаветы II, умершей в прошлом году.

Новини.LIVE расскажет подробнее и покажет фотографии единения королевской семьи.

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Семейную процессию возглавляли король Чарльз III с супругой Камиллой Паркер-Боулз. За ними следовали одиозный принц Эндрю, который из-за секс-скандала стал реже появляться на публике, принцесса Анна, беременная принцесса Евгения с мужем Джеком Бруксбенко, принцесса Беатрис с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци и другие члены семьи.

Фото: Reuters/EUROP ROY
Принцесса Евгения, Юджиния Виктория Елена Йоркская. Фото: Reuters/EUROP ROY
Принцесса Беатрис Элизабет Мария Йоркская. Фото: Reuters/EUROP ROY
Принц Эндрю, герцог Йоркский. Фото: Reuters/EUROP ROY
Фото: Reuters/EUROP ROY
Король Чарльз III. Фото: Reuters/EUROP ROY

Наследники короны, принц Уильям и Кейт Миддлтон впервые взяли на службу всех троих детей — Джорджа, Шарлотту и Луи. Многих британцев это удивило, поскольку принц Луи раньше не раз оказывался в центре внимания общественности из-за своего поведения на официальных мероприятиях. В сети появились слухи, что поэтому он даже может пропустить коронацию своего деда, которая пройдет 6 мая.

Принцесса Уэльская для посещения службы выбрала кобальтово-синее пальто Catherine Walker, в котором уже раньше выходила в свет. Образ она дополнила изящной шляпкой и клатчем в тон, а также бежевыми туфлями-челноками на высоком каблуке. В образах всех ее троих детей тоже был синий.

Фото: Reuters/EUROP ROY
Фото: Reuters/EUROP ROY

Напомним, ранее мы писали интересные факты из биографии единственного мужа Елизаветы II, принца Филиппа. Также мы рассказывали, почему Чарльз III и Камилла не отпраздновали годовщину свадьбы.

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