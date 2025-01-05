Перший вихід Чарльза та Камілли у 2025 році зіпсував дощ — відео

Король Великої Британії Чарльз III і королева Камілла. Фото: Reuters

Король Великої Британії Чарльз III і королева Камілла здійснили перший спільний вихід у 2025 році. В неділю, 5 січня, вони прийшли на ранкову службу до церкви Святої Марії Магдалини в маєтку монарха Норфолк (Сандрінгем).

Про це повідомляє видання Hello.

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Перший вихід Чарльза та Камілли у 2025 році

Перший вихід Чарльза та Камілли у цьому році відбувся після того, як вони святкували Різдво з членами королівської родини. За традицією, монарх і його дружина вели королівську сім'ю на Різдво під час прогулянки до церкви.

Цього ж разу публічну появу Чарльза та Камілли трохи зіпсував сильний дощ. 76-річний Чарльз обрав двобортне твідове пальто, яке він поєднав із темно-сірим костюмом і рожевою краваткою. Монарх також одягнув пару коричневих замшевих брогів і тримався за темно-синю парасольку, щоб захиститися від зливи.

Королева Камілла обрала коричневе пальто з коміром, чорні замшеві чоботи і капелюх з хутряною оздобою. 77-річна дружина Чарльза доповнила образ елегантними шкіряними рукавичками, чорною шкіряною сумочкою та золотими виробами. Щоб захистити наряд від сильного дощу, Камілла також тримала в руках прозору парасольку, у формі купола.

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