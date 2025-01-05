Первый выход Чарльза и Камиллы в 2025 году испортил дождь — видео

Король Великобритании Чарльз III и королева Камилла. Фото: Reuters

Король Великобритании Чарльз III и королева Камилла совершили первый совместный выход в 2025 году. В воскресенье, 5 января, они пришли на утреннюю службу в церковь Святой Марии Магдалины в поместье монарха Норфолк (Сандрингем).

Об этом сообщает издание Hello.

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Первый выход Чарльза и Камиллы в 2025 году

Первый выход Чарльза и Камиллы в этом году состоялся после того, как они праздновали Рождество с членами королевской семьи. По традиции, монарх и его жена вели королевскую семью на Рождество во время прогулки в церковь.

В этот же раз публичное появление Чарльза и Камиллы немного испортил сильный дождь. 76-летний Чарльз выбрал двубортное твидовое пальто, которое он сочетал с темно-серым костюмом и розовым галстуком. Монарх также надел пару коричневых замшевых брогов и держался за темно-синий зонт, чтобы защититься от ливня.

Королева Камилла выбрала коричневое пальто с воротником, черные замшевые сапоги и шляпу с меховой отделкой. 77-летняя жена Чарльза дополнила образ элегантными кожаными перчатками, черной кожаной сумочкой и золотыми изделиями. Чтобы защитить наряд от сильного дождя, Камилла также держала в руках прозрачный зонт, в форме купола.

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