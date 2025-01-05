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Первый выход Чарльза и Камиллы в 2025 году омрачил дождь

5 января 2025 21:13
Евгений Берестюк - Редактор
Первый выход Чарльза и Камиллы в 2025 году испортил дождь — видео
Король Великобритании Чарльз III и королева Камилла. Фото: Reuters
Евгений Берестюк - Редактор

Король Великобритании Чарльз III и королева Камилла совершили первый совместный выход в 2025 году. В воскресенье, 5 января, они пришли на утреннюю службу в церковь Святой Марии Магдалины в поместье монарха Норфолк (Сандрингем).

Об этом сообщает издание Hello.

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Первый выход Чарльза и Камиллы в 2025 году

Первый выход Чарльза и Камиллы в этом году состоялся после того, как они праздновали Рождество с членами королевской семьи. По традиции, монарх и его жена вели королевскую семью на Рождество во время прогулки в церковь.

В этот же раз публичное появление Чарльза и Камиллы немного испортил сильный дождь. 76-летний Чарльз выбрал двубортное твидовое пальто, которое он сочетал с темно-серым костюмом и розовым галстуком. Монарх также надел пару коричневых замшевых брогов и держался за темно-синий зонт, чтобы защититься от ливня.

Королева Камилла выбрала коричневое пальто с воротником, черные замшевые сапоги и шляпу с меховой отделкой. 77-летняя жена Чарльза дополнила образ элегантными кожаными перчатками, черной кожаной сумочкой и золотыми изделиями. Чтобы защитить наряд от сильного дождя, Камилла также держала в руках прозрачный зонт, в форме купола.

Напомним, ранее мы писали, что принцесса Уэльская, Кейт Миддлтон, получила ужасный подарок на прошлое Рождество. Также мы рассказывали, что герцогиня Сассекская, Меган Маркл, запустила собственное кулинарное шоу на Netflix.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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