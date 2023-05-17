Первый за три года фильм с Джонни Деппом встретили семиминутными овациями

Актер Джонни Депп на Каннском международном кинофестивале. Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER

Во Франции стартовал 76-й Каннский международный кинофестиваль. Лентой открытия стала историческая драма "Фаворитка" режиссера Майвена Ле Беско, в котором одну из главных ролей сыграл американский актер Джонни Депп. Для него это стало возвращением на большие экраны после громких скандалов. Голливудскую звезду и новый фильм публика встретила длительными овациями.

Об этом сообщает издание Variety.

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В фильме Депп сыграл французского короля Людовика XV, фавориткой которого была Жанна Дюбарри. В Каннах "Фаворитку" встретили семиминутными овациями. По словам гостей церемонии открытия, Джонни Депп выглядел умиленным тем, как публика встретила его первую за три года ленту, и не смог сдержать слез.

Лента раскрыла малоизвестные подробности жизни короля и его последней любовницы. По сюжету фильма король, не подозревая о том, что Дюбарри была куртизанкой, с ее помощью возвращает себе страсть к жизни и преподносит женщину в обществе. Режиссером фильма стала Майвен Ле Беско, она также сыграла роль Жанны Дюбарри.

Почему исчез Джонни Депп

Звезда был вынужден отказаться от съемок (также его уволили из многих проектов) через суд с бывшей женой, актрисой Эмбер Херд. Она обвинила его в домашнем насилии, из-за чего Джонни принялся терять роль. Однако после победы в суде Деппу удалось восстановить репутацию и снова вернуться в шоу-бизнес.

Напомним, ранее мы писали, что французская актриса Катрин Денев зачитала перевод стихотворения Леси Украинки "Надія" на Каннском международном кинофестивале. Также мы рассказывали, что бывшую жену Джонни Деппа застали на пробежке в Испании.