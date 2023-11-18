Під час концерту Тейлор Свіфт померла фанатка

Співачка Тейлор Свіфт. Фото: Reuters

На концерті Тейлор Свіфт сталася трагедія. Фанатка артистки померла під час виступу зірки на Estádio Olímpico Nilton Santos у Ріо-де-Жанейро.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Тейор Свіфт відреагувала на смерть прихильниці

Під час концерту у місті панувала сильна спека. 23-річна Ана Клара Беневідес знепритомніла під час шоу через імовірну зупинку серця. Лікарі на місці події намагалися реанімувати жінку, але не змогли. На роликах, поширених у соціальних мережах, Свіфт благає персонал стадіону дати відвідувачам концерту води. У наступній заяві зірка сказала, що Беневідес померла до концерту.

Незабаром після завершення шоу Свіфт написала в Instagram про свій шок від того, що сталося.

"Я не можу повірити, що пишу ці слова, але з розбитим серцем я кажу, що сьогодні ввечері перед моїм шоу ми втратили шанувальника. Я навіть не можу передати вам, наскільки я спустошена цим. Я маю дуже мало інформації, окрім того факту, що вона була неймовірно красивою і дуже молодою", — прокоментувала співачка.

Співачка Тейлор Свіфт прокоментувала трагедію на своєму концерті. Фото: instagram.com/taylorswift/

Беневідес була доставлена в муніципальну лікарню Салгадо Філью, але незабаром померла. Фанати заявили в Інтернеті, що їм заборонили брати воду на майданчик.

Нагадаємо, Тейлор Свіфт захейтили через мовчання щодо Ізраїлю.

Раніше репера Дрейка закидали білизною на сцені.