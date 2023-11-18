Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Під час концерту Тейлор Свіфт померла фанатка arrow

Під час концерту Тейлор Свіфт померла фанатка

18 листопада 2023 12:31
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Під час концерту Тейлор Свіфт померла фанатка
Співачка Тейлор Свіфт. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

На концерті Тейлор Свіфт сталася трагедія. Фанатка артистки померла під час виступу зірки на Estádio Olímpico Nilton Santos у Ріо-де-Жанейро.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Тейор Свіфт відреагувала на смерть прихильниці

Під час концерту у місті панувала сильна спека. 23-річна Ана Клара Беневідес знепритомніла під час шоу через імовірну зупинку серця. Лікарі на місці події намагалися реанімувати жінку, але не змогли. На роликах, поширених у соціальних мережах, Свіфт благає персонал стадіону дати відвідувачам концерту води. У наступній заяві зірка сказала, що Беневідес померла до концерту.

Незабаром після завершення шоу Свіфт написала в Instagram про свій шок від того, що сталося.

"Я не можу повірити, що пишу ці слова, але з розбитим серцем я кажу, що сьогодні ввечері перед моїм шоу ми втратили шанувальника. Я навіть не можу передати вам, наскільки я спустошена цим. Я маю дуже мало інформації, окрім того факту, що вона була неймовірно красивою і дуже молодою", — прокоментувала співачка.

 

Співачка Тейлор Свіфт прокоментувала трагедію на своєму концерті. Фото: instagram.com/taylorswift/
Співачка Тейлор Свіфт прокоментувала трагедію на своєму концерті. Фото: instagram.com/taylorswift/

Беневідес була доставлена в муніципальну лікарню Салгадо Філью, але незабаром померла. Фанати заявили в Інтернеті, що їм заборонили брати воду на майданчик.

Нагадаємо, Тейлор Свіфт захейтили через мовчання щодо Ізраїлю.

Раніше репера Дрейка закидали білизною на сцені.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі