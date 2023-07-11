Репера Дрейка закидали білизною на сцені

Репер Дрейк. Фото: instagram.com/champagnepapi/

Репер Дрейк, в якого нещодавно на сцені полетів телефон, знову став жертвою фанатської "любові". Цього разу, на щастя, ніхто не постраждав.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Зірковий прибиральник

На відео, яке опублікував один з відвідувачів концерту репера у Детройті, видно, як на сцену летить спочатку жіноча білизна, а потім чоловіче взуття.

"Що це таке? Ніякого взуття, тільки жіноча білизна, — спробував пожартувати репер, — будь ласка, перестаньте кидати бюстгальтери, почуваюся, ніби сьогодні прибиральник".

Раніше піл час виступу у Торонто у Дрейка на сцені кинули мобільний телефон. На щастя, об'єкт пролетів повз і не зачепив співака.

А от номінантка премії Grammy Bebe Rexha під час виступу у Нью-Йорку постраждала від нападу глядача. Артистка вийшла на сцену, коли фанат кинув у неї мобільний телефон. Зірка схопилася за обличчя та впала на підлогу. Артистку забрали до лікарні, де їй наклали кілька швів. На нещодавньому концерті у Лас-Вегасі зірка з’явилась у синіх пластикових захисних окулярах.

Нагадаємо, співачка Тайлор Свіфт налякала прихильників під час концерту. Зірка випадково проковтнула комаху.

Співачка Бейонсе під час свого концерту подарувала прихильнику коштовний аксесуар. Зірка кинула у натовп глядачів окуляри вартістю у 53 тисячі доларів.