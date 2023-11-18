Во время концерта Тейлор Свифт скончалась фанатка

Певица Тейлор Свифт. Фото: Reuters

На концерте Тейлор Свифт произошла трагедия. Фанатка артистки умерла во время выступления звезды на Estádio Olímpico Nilton Santos в Рио-де-Жанейро.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Тейор Свифт отреагировала на смерть поклонницы

Во время концерта в городе была сильная жара. 23-летняя Ана Клара Беневидес потеряла сознание во время шоу из-за предположительной остановки сердца. Врачи на месте происшествия пытались реанимировать женщину, но не смогли. На роликах, распространенных в социальных сетях, Свифт умоляет персонал стадиона дать посетителям концерта воды. В следующем заявлении звезда сказала, что Беневидес скончалась до концерта.

Вскоре после завершения шоу Свифт написала в Instagram о своем шоке от случившегося.

"Я не могу поверить, что пишу эти слова, но с разбитым сердцем я говорю, что сегодня вечером перед моим шоу мы потеряли поклонника. Я даже не могу передать вам, насколько я опустошена этим. У меня очень мало информации, кроме того факта, что она была невероятно красивой и очень молодой", — прокомментировала певица.

Певица Тейлор Свифт прокомментировала трагедию на своем концерте. Фото: instagram.com/taylorswift/

Беневидес была доставлена в муниципальную больницу Салгадо Филью, но вскоре скончалась. Фанаты заявили в Интернете, что им запретили брать воду на площадку.

Напомним, Тейлор Свифт захейтили из-за молчания о войне в Израиле.

Раньше рэпера Дрейка забрасали бельем на сцене.