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Во время концерта Тейлор Свифт умерла фанатка

18 ноября 2023 12:31
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Во время концерта Тейлор Свифт скончалась фанатка
Певица Тейлор Свифт. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

На концерте Тейлор Свифт произошла трагедия. Фанатка артистки умерла во время выступления звезды на Estádio Olímpico Nilton Santos в Рио-де-Жанейро.

Об этом пишет Daily Mail.

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Во время концерта в городе была сильная жара. 23-летняя Ана Клара Беневидес потеряла сознание во время шоу из-за предположительной остановки сердца. Врачи на месте происшествия пытались реанимировать женщину, но не смогли. На роликах, распространенных в социальных сетях, Свифт умоляет персонал стадиона дать посетителям концерта воды. В следующем заявлении звезда сказала, что Беневидес скончалась до концерта.

Вскоре после завершения шоу Свифт написала в Instagram о своем шоке от случившегося.

"Я не могу поверить, что пишу эти слова, но с разбитым сердцем я говорю, что сегодня вечером перед моим шоу мы потеряли поклонника. Я даже не могу передать вам, насколько я опустошена этим. У меня очень мало информации, кроме того факта, что она была невероятно красивой и очень молодой", — прокомментировала певица.

 

Певица Тейлор Свифт прокомментировала трагедию на своем концерте. Фото: instagram.com/taylorswift/
Певица Тейлор Свифт прокомментировала трагедию на своем концерте. Фото: instagram.com/taylorswift/

Беневидес была доставлена в муниципальную больницу Салгадо Филью, но вскоре скончалась. Фанаты заявили в Интернете, что им запретили брать воду на площадку.

Напомним, Тейлор Свифт захейтили из-за молчания о войне в Израиле.

Раньше рэпера Дрейка забрасали бельем на сцене.

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