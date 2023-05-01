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Під час концерту YAKTAK одразу двоє військовослужбовців освідчились своїм коханим

1 травня 2023 18:31
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Під час концерту YAKTAK одразу двоє військовослужбовців освідчились своїм коханим
Військовослужбовець освідчився коханій  на концерті YAKTAK в Луцьку. Фото: kudin.ph
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вихідними у Луцьку під час концертів співака YAKTAK (Ярослава Карпука), відео якого збирають мільйони переглядів в YouTube, одразу два чоловіки зробили пропозиції руки і серця своїм коханим. Обидва хлопці — військовослужбовці, які наразі захищають нашу країну від окупантів. 

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артиста. 

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Подробиці 

Перший захисник за пару днів до концерту приїхав у відрядження і освідчився своїй коханій прямо під час концерту улюбленого виконавця дівчини, який розпочався о 16 годині. 

"Ти знаєш, як я сильно тебе люблю, я готовий життя віддати за тебе. Ти найгарніша, найчарівніша, найпрекрасніша, моя дівчинка. Ти вийдеш за мене?", — промовив на сцені захисник нашої держави.

Обраниця не роздумуючи промовила "Так". 

Військовослужбовець освідчився коханій  на концерті YAKTAK. Фото: kudin.ph

Під час другого концерту о 18 годині, інша дівчина отримала пропозицію від свого коханого. Військовослужбовець також почув довгоочікуване "Так". Під пісню "Наречена" закохані станцювали разом.

Освідчення військовослужбовця та танці з нареченою на концерті YAKTAK. Скриншот: відео менеджмент артиста 

Нагадаємо, раніше ми писали, що співак-мільйонник YAKTAK емоційно відреагував на російські пісні в українських чартах. Також ми розповідали, що YAKTAK повторив тогорічний успіх Kalush Orchestra на стрімінгових платформах.

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