Під час концерту YAKTAK одразу двоє військовослужбовців освідчились своїм коханим

Військовослужбовець освідчився коханій на концерті YAKTAK в Луцьку. Фото: kudin.ph

Вихідними у Луцьку під час концертів співака YAKTAK (Ярослава Карпука), відео якого збирають мільйони переглядів в YouTube, одразу два чоловіки зробили пропозиції руки і серця своїм коханим. Обидва хлопці — військовослужбовці, які наразі захищають нашу країну від окупантів.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артиста.

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Подробиці

Перший захисник за пару днів до концерту приїхав у відрядження і освідчився своїй коханій прямо під час концерту улюбленого виконавця дівчини, який розпочався о 16 годині.

"Ти знаєш, як я сильно тебе люблю, я готовий життя віддати за тебе. Ти найгарніша, найчарівніша, найпрекрасніша, моя дівчинка. Ти вийдеш за мене?", — промовив на сцені захисник нашої держави.

Обраниця не роздумуючи промовила "Так".

Військовослужбовець освідчився коханій на концерті YAKTAK. Фото: kudin.ph

Під час другого концерту о 18 годині, інша дівчина отримала пропозицію від свого коханого. Військовослужбовець також почув довгоочікуване "Так". Під пісню "Наречена" закохані станцювали разом.

Освідчення військовослужбовця та танці з нареченою на концерті YAKTAK. Скриншот: відео менеджмент артиста

Нагадаємо, раніше ми писали, що співак-мільйонник YAKTAK емоційно відреагував на російські пісні в українських чартах. Також ми розповідали, що YAKTAK повторив тогорічний успіх Kalush Orchestra на стрімінгових платформах.