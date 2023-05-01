Во время концерта YAKTAK сразу двое военнослужащих сделали предложение своим возлюбленным

Военнослужащий сделал предложение любимой на концерте YAKTAK в Луцке. Фото: kudin.ph

На выходных в Луцке во время концертов певца YAKTAK (Ярослава Карпука), видео которого собирают миллионы просмотров в YouTube, сразу два человека сделали предложения руки и сердца своим любимым. Оба парня — военнослужащие, которые защищают нашу страну от оккупантов.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артиста.

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Первый защитник за пару дней до концерта приехал в командировку и сделал предложение своей возлюбленной прямо во время концерта любимого исполнителя девушки, который начался в 16 часов.

"Ты знаешь, как я сильно тебя люблю, я готов жизнь отдать за тебя. Ты самая красивая, самая обаятельная, самая прекрасная, моя девочка. Ты выйдешь за меня?", — произнес на сцене защитник нашего государства.

Избранница не раздумывая произнесла "Да".

Военнослужащий сделал предложение любимой на концерте YAKTAK. Фото: kudin.ph

Во время второго концерта в 18 часов другая девушка получила предложение от своего любимого. Военнослужащий также услышал долгожданное "Да". Под песню "Наречена" влюбленные станцевали вместе.

Признание военнослужащего и танцы с невестой на концерте YAKTAK. Скриншот: видео менеджмент артиста

Напомним, ранее мы писали, что певец-миллионник YAKTAK эмоционально отреагировал на русские песни в украинских чартах. Также мы рассказывали, что YAKTAK повторил успех успеха Kalush Orchestra на стриминговых платформах.