Во время выполнения трюка на концерте Пивоварова случился неприятный инцидент

Певец Артем Пивоваров. Фото: Instagram/pivovarovmusic

После успеха киевских концертов во "Дворце Украина" певец Артем Пивоваров отправился в другие города нашей страны. Во время выступления в Хмельницком с артистом и членом его команды произошла неприятная ситуация.

Соответствующее видео Артём опубликовал в своем Instagram.

Читайте также:

Подробности

На своих концертах Пивоваров делает немало трюков: певец запрыгивает на балконы филармоний, показывает сложные танцевальные элементы и помогает одному из членов команды делать сальто.

Впрочем, во время концерта в Хмельницком этот элемент шоу едва не закончился трагически. Артем подсадил члена команды, чтобы тот в прыжке показал трюк, но у того не получилось. Парень упал шеей на сцену. Впрочем, к счастью, обошлось без серьезных последствий. Парни обнялись и продолжили шоу.

Подписчики Пивоварова мгновенно отреагировали на видео, от которого у некоторых из них едва не застыла кровь в венах.

Видели сегодня этот трюк в Хмельницком, получилось, будто так все и было задумано

Ну, бывает. При попытке трюка никто не пострадал и это главное. Зато вот как весело было. Вы действительно круты

Здесь должна быть подпись: "Осторожно, в домашних условиях не повторять! Работают профессионалы"

Мне так когда-то плечо сломали и вывих локтя

Напомним, ранее мы писали, что Артем Пивоваров и группа Quest Pistols презентовали песню, на которую вдохновило стихотворение известного поэта. Также мы рассказывали, что Джамала и Пивоваров намекнули, что станут тренерами в шоу "Голос країни".