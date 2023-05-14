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Тімур Мірошниченко пояснив, чим особливе "Євробачення-2023"

14 травня 2023 17:47
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Тімур Мірошниченко пояснив, чим особливе "Євробачення-2023"
Ведучий та коментатор "Євробачення" Тімур Мірошниченко. Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Під час "Євробачення-2023" Європа продемонструвала єдність, це стало лейтмотивом конкурсу у цьому році. Єдність Європи у підтримці України відчувалася у кожному номері та епізоді шоу. 

Таку думку висловив ведучий та коментатор "Євробачення" Тімур Мірошниченко ексклюзивно для Новини.LIVE. 

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"Найголовніше Євробачення"

Тімур Мірошниченко наголосив, що це вважає цьогорічний конкурс "найголовнішим "Євробаченням" за всі роки його існування".

"Насправді я вважаю що цього року було найголовніше "Євробачення" за всі роки його існування. Якраз таки в другому півфіналі був шикарний ролик, де розповідається історія Євробачення. Як 67 років тому на континенті, що відновлювався після Другої світової війни, потрібно було щось, щоб всіх об’єднати. І що би могло бути кращим за пісню?" — сказав він. 

На думку Мірошниченка, українців на конкурсі вітали, як "поважних гостей", і єдність Європи у підтримці України відчувалася у всіх заходах конкурсу. 

"Тут, в Британії, і по всій Європі зустрічають не біженців, а поважних гостей для прихистку від війни. Надзвичайно важливо бути об’єднаними — це лейтмотив конкурсу.  Це простежується і в кожному епізоді шоу, і в кожному номері шоу, так і за межами сцени. По всьому місту Ліверпуль і в Британії в цілому", — зазначив ведучий. 

Тімур Мірошниченко зауважив, що такий підхід до проведення конкурсу підштовхує європейців до розуміння того, наскільки важливо бути об'єднаними у такий важкий час. 

"Це надзвичайно надихає в першу чергу всіх європейців, всіх гостей конкурсу і глядачів до розуміння, наскільки важливо в найскладніші часи новітньої історії Європи бути об’єднаними. І мені здається, що абсолютно все це виходить в організаторів", — сказав він. 

Нагадаємо, цьогоріч у пісенному конкурсі "Євробачення", який відбувся в англійському Ліверпулі, перемогла співачка зі Швеції. Члени нацжурі та шанувальники фестивалю віддали найбілішу кількість балів співачці Loreen. То ж наступного року конкурс пройде у Швеції.

Ми також писали, що Україна гідно виступила на "Євробаченні-2023": перформанс гурту TVORCHI. 

Також ми розповідали, що Вєрка Сердючка, Тіна Кароль, гурт Go_A та Джамала потужно відкрили фінал "Євробачення-2023".  

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