Тімур Мірошниченко пояснив, чим особливе "Євробачення-2023"
Під час "Євробачення-2023" Європа продемонструвала єдність, це стало лейтмотивом конкурсу у цьому році. Єдність Європи у підтримці України відчувалася у кожному номері та епізоді шоу.
Таку думку висловив ведучий та коментатор "Євробачення" Тімур Мірошниченко ексклюзивно для Новини.LIVE.
"Найголовніше Євробачення"
Тімур Мірошниченко наголосив, що це вважає цьогорічний конкурс "найголовнішим "Євробаченням" за всі роки його існування".
"Насправді я вважаю що цього року було найголовніше "Євробачення" за всі роки його існування. Якраз таки в другому півфіналі був шикарний ролик, де розповідається історія Євробачення. Як 67 років тому на континенті, що відновлювався після Другої світової війни, потрібно було щось, щоб всіх об’єднати. І що би могло бути кращим за пісню?" — сказав він.
На думку Мірошниченка, українців на конкурсі вітали, як "поважних гостей", і єдність Європи у підтримці України відчувалася у всіх заходах конкурсу.
"Тут, в Британії, і по всій Європі зустрічають не біженців, а поважних гостей для прихистку від війни. Надзвичайно важливо бути об’єднаними — це лейтмотив конкурсу. Це простежується і в кожному епізоді шоу, і в кожному номері шоу, так і за межами сцени. По всьому місту Ліверпуль і в Британії в цілому", — зазначив ведучий.
Тімур Мірошниченко зауважив, що такий підхід до проведення конкурсу підштовхує європейців до розуміння того, наскільки важливо бути об'єднаними у такий важкий час.
"Це надзвичайно надихає в першу чергу всіх європейців, всіх гостей конкурсу і глядачів до розуміння, наскільки важливо в найскладніші часи новітньої історії Європи бути об’єднаними. І мені здається, що абсолютно все це виходить в організаторів", — сказав він.
Нагадаємо, цьогоріч у пісенному конкурсі "Євробачення", який відбувся в англійському Ліверпулі, перемогла співачка зі Швеції. Члени нацжурі та шанувальники фестивалю віддали найбілішу кількість балів співачці Loreen. То ж наступного року конкурс пройде у Швеції.
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