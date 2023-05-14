Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Во время выступления на "Евровидении" у Верки Сердючки случился конфуз arrow

Во время выступления на "Евровидении" у Верки Сердючки случился конфуз

14 мая 2023 18:57
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Во время выступления на "Евровидении" у Верки Сердючки случился конфуз
Украинская артистка Верка Сердючка. Фото: REUTERS/Phil Noble
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Во время выступления на "Евровидении" с Верки Сердючки слетела туфля и попала в зал. Этого не показали в прямом эфире, однако зрители, которые присутствовали в зале, опубликовали видео в соцсетях.

Об этом пишет ТСН.

Читайте также:

С Сердючкой случился конфуз

По традиции, в начале финала песенного конкурса участники "Евровидения" выходили на сцену с флагами своих стран.

Конечно, все больше всего ждали выступления Верки Сердючки, и звезда действительно "зажгла" сцену. Артиска вместе с мамой выбежали на сцену и увлеклись выступом настолько, что звезда в конце номера начала размахивать ногами, после чего с нее слетела туфля.

Однако кто именно стал счастливчиком подарка — неизвестно.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в английском Ливерпуле завершился песенный конкурс "Евровидение-2023", прямую трансляцию которого смотрели почти 200 млн зрителей в разных уголках мира. Члены нацжуры и поклонники фестиваля отдали наибольшее количество баллов певице Loreen. Так что в следующем году конкурс пройдет в Швеции.

Также мы писали, что Тимур Мирошниченко объяснял, чем особенно "Евровидение-2023". По его словам, во время Евровидения-2023 Европа продемонстрировала единство, это стало лейтмотивом конкурса в этом году. Единство Европы в поддержке Украины ощущалось в каждом номере и эпизоде шоу.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас