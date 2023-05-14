Во время выступления на "Евровидении" у Верки Сердючки случился конфуз

Украинская артистка Верка Сердючка. Фото: REUTERS/Phil Noble

Во время выступления на "Евровидении" с Верки Сердючки слетела туфля и попала в зал. Этого не показали в прямом эфире, однако зрители, которые присутствовали в зале, опубликовали видео в соцсетях.

Об этом пишет ТСН.

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По традиции, в начале финала песенного конкурса участники "Евровидения" выходили на сцену с флагами своих стран.

Конечно, все больше всего ждали выступления Верки Сердючки, и звезда действительно "зажгла" сцену. Артиска вместе с мамой выбежали на сцену и увлеклись выступом настолько, что звезда в конце номера начала размахивать ногами, после чего с нее слетела туфля.

Однако кто именно стал счастливчиком подарка — неизвестно.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в английском Ливерпуле завершился песенный конкурс "Евровидение-2023", прямую трансляцию которого смотрели почти 200 млн зрителей в разных уголках мира. Члены нацжуры и поклонники фестиваля отдали наибольшее количество баллов певице Loreen. Так что в следующем году конкурс пройдет в Швеции.

Также мы писали, что Тимур Мирошниченко объяснял, чем особенно "Евровидение-2023". По его словам, во время Евровидения-2023 Европа продемонстрировала единство, это стало лейтмотивом конкурса в этом году. Единство Европы в поддержке Украины ощущалось в каждом номере и эпизоде шоу.